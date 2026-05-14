Diyarbakır'da bol yağışlarla canlanan su kaynaklarında sıkça görülmeye başlayan sarı benekli semenderin yaşam alanlarını ve popülasyonunu tespit etmek için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü saha çalışması başlattı.

KURAKLIK GERİLEDİ, SEMENDER YAYILDI

Önceki yıllarda kuraklık nedeniyle su kaynakları kuruyunca yaşam alanları daralan sarı benekli semenderler, bu yılki yoğun yağışlar ve kar erimesiyle birlikte berrak derelerde yeniden görünür hale geldi.

"Türk semenderi" olarak da bilinen bu tür, nesli tehlike altında olması nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün koruma listesinde yer alıyor. Artan görülme bildirimleri üzerine müdürlük ekipleri yaşam alanlarını ve tür sayısını belirlemek için sahaya indi.

Ekipler çalışmalarını Çüngüş ilçesindeki Karakaya Baraj Gölü kıyısında Akdeniz iklimine sahip Geçit Mahallesi'nin berrak çaylarında sürdürüyor.

"GÖRÜLME SIKLIĞI ÇOK ARTTI"

Dicle Üniversitesi Zooloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Satar, geçmiş yıllarda pek çok su kaynağının kurumaya başladığını ve buna bağlı olarak semenderlerin üreme başarısı ile popülasyonunun gerilediğini belirtti. Bu yılki tabloyu ise olumlu bulan Satar şunları söyledi:

"Bu yıl yağışların bol olmasıyla sarı benekli semenderlerin hem üreme başarısı arttı hem de birçok yere dağıldılar. Karların erimesiyle ortaya çıkıyorlar. Son zamanlarda semenderlerle alakalı çok sayıda fotoğraf geliyor. Görülme sıklığı çok arttı. Bu da bizi çok sevindirdi."

ZARAR VERENE 557 BİN LİRA CEZA

Satar, sarı benekli semendere zarar vermenin yasal yaptırımı olduğunu hatırlatarak tespit edilenlere 557 bin 212 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Semenderin zehirsiz ve tamamen zararsız bir tür olduğunu vurgulayan Satar, temiz sulara bağımlı bu canlıların tarımsal atıklar ve piknik atıklarıyla kirletilen kaynaklarda yok olma riskiyle karşı karşıya kaldığını uyardı.

(AA)