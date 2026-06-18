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Navigasyona güvendi hastanelik oldu

Bursa'da yol bulmak için konum uygulaması kullanan 19 yaşındaki sürücü, sistemin azizliğine uğradı. Gece yarısı Avrupa Konseyi Bulvarı'nda refüjü aşarak dere yatağına düşen otomobilden yaralı kurtarılan genç sürücü tedaviye alındı.

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Kaza, gece saat 01.30 sıralarında Bursa'nın işlek noktalarından Avrupa Konseyi Bulvarı üzerinde meydana geldi. 19 yaşındaki Talha G. yönetimindeki 16 TG 830 plakalı otomobil seyir halindeyken, sürücünün cep telefonundan takip ettiği konum uygulaması iddiaya göre hatalı bir yönlendirme yaptı.

REFÜJÜ AŞARAK DEREYE UÇTU

Uygulamanın verdiği yanlış yol tarifi sonucu sürücü Talha G. direksiyon kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan otomobil, bulvar üzerindeki refüjü tamamen aşarak yol kenarındaki dere yatağına düştü.

Navigasyona güvendi hastanelik oldu - Resim : 1

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazanın hemen ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Dere yatağına düşen otomobilde yaralanan genç sürücüye ilk müdahale, olay yerine ulaşan sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Yaralı Talha G., buradaki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Dere yatağına düşen otomobil, kurtarma çalışmaları kapsamında bölgeye çağrılan bir vinç yardımıyla bulunduğu yerden çekilerek çıkarıldı. Emniyet ekipleri, konum uygulamasının yanlış yönlendirmesiyle başladığı öne sürülen kaza hakkında resmi inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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