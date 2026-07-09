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Halk TV Türkiye NATO Zirvesi'nin olduğu gün tutuklanmıştı: HKP Genel Başkanı Nurullah Efe tahliye edildi

NATO Zirvesi'nin olduğu gün tutuklanmıştı: HKP Genel Başkanı Nurullah Efe tahliye edildi

Geçtiğimiz salı günü tutuklanarak cezaevine gönderilen HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut tahliye edildi.

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NATO Zirvesi'nin olduğu gün tutuklanmıştı: HKP Genel Başkanı Nurullah Efe tahliye edildi
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Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin ilk günü tutuklanan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut tahliye edildi.

NURULLAH EFE TAHLİYE EDİLDİ

HKP Merkez Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 7 Temmuz Salı günü Maltepe Cezaevi'ne gönderilen Efe'nin, partili avukatların girişimleri sonucunda serbest bırakıldığı bildirildi.

Açıklamada, Nurullah Efe hakkında haftada dört gün imza verme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtildi.

HKP lideri Nurullah Efe cezaevine gönderildiHKP lideri Nurullah Efe cezaevine gönderildi

NE OLMUŞTU?

HKP Lideri Nurullah Efe Ankut, hakkında verilen 5 aylık hapis cezasının infazı için salı günü tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderilmişti.

Partiden yapılan açıklamada Ankut'un NATO Zirvesi'nin olduğu gün tutuklanmasına dikkat çekilerek "Tutuklamalar, gözaltılar, baskılar bizi yıldıramaz." denilmişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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