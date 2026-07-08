HKP lideri Nurullah Efe cezaevine gönderildi

Halkın Kurtuluş Partisi'nin (HKP) kurucu genel başkanı Nurullah Efe, hakkında verilen 5 aylık hapis cezasının infaz edilmesi amacıyla Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.

HKP Merkez Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Nurullah Efe'nin daha önce 117 gündür ev hapsinde tutulduğu bilgisi paylaşıldı. Komite, bugüne kadar kendisine 15 yıla yakın hapis cezası verildiğini ve devam eden davalarında da 40 yıla yakın hapis cezasının istendiğini belirttti. Yargıtay tarafından Efe'nin parti üyeliği ve genel başkanlığının düşürülmesinin kesinleştiği ve kendisine siyaset yasağı getirildiği aktarıldı. Partinin 1. olağanüstü genel kurulunda, genel başkanlık görevine Mustafa Şahbaz getirildi.

HKP MERKEZ KOMİTESİ'NDEN SERT AÇIKLAMA

Nurullah Efe'nin cezaevine gönderilmesinin ardından HKP Merkez Komitesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilidi:

"Çok iyi biliyoruz ki AKP'gillerin amacı, genel başkanımızın ve partimizin mücadelesini engellemektir. Aralarında, 5 Temmuz'da Birinci Meclis önünde gerçekleştirdiğimiz NATO karşıtı eylemde gözaltına alınan ve 13'ü hala gözaltında tutulan yoldaşlarımızın da bulunduğu yüzlerce vatanseveri işkenceyle gözaltına alan AKP'giller, ABD emperyalist haydut devletinin başkanı Trump'ın kanlı ayaklarıyla vatan topraklarını kirlettiği gün Nurullah Efe'yi cezaevine göndermiştir. Tutuklamalar, gözaltılar, baskılar bizi yıldıramaz." (ANKA)