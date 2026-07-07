NATO Zirvesi için Türkiye'ye gelen Macaristan Başbakanı turist oldu

Ankara'da bugün düzenlenecek NATO Zirvesi için Türkiye'ye gelen Macaristan Başbakanı Peter Magyar, resmi programına başlamadan önce İstanbul'un tarihi noktalarını ziyaret etti.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, zirve öncesinde İstanbul'da turist oldu. Şehri gezen Magyar, Sultanahmet Camii ile Yedikule Hisarı'nı ziyaret etti. İstanbul gezisinden kareleri sosyal medya hesabından da paylaştı.

FATİH BELEDİYE BAŞKANI EŞLİK ETTİ

Macaristan Başbakanı'nın İstanbul programına Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da eşlik etti. Turan, ziyaretin ardından yaptığı paylaşımda, Peter Magyar ve Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller'i Yedikule Hisarı'nda ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Ergün Turan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Macaristan Başbakanı Sn. Peter Magyar ve Macaristan İstanbul Başkonsolosu Sn. Laszlo Keller'i Yedikule Hisarı'mızda misafir etmekten memnuniyet duydum. İstanbul'un hafızasında önemli bir yere sahip olan hisarımızı birlikte gezerek devam eden çalışmalarımızı paylaşma imkânı bulduk. Kıymetli ziyaretleri dolayısıyla Sayın Başbakana ve Sayın Başkonsolosa teşekkür ederim."