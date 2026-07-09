NATO Zirvesi için gümrükler kapandı: Kanser hastasının durumu kritik eşiğe geldi

51 yaşındaki lenfoma hastası Ahmet Kıngır, Ankara Cebeci Hematoloji Bölümü'nde tedavi görüyor. Kıngır’ın tedavisinde kullanılan Columvi isimli ilaç, yurt dışından temin edildiği için yalnızca Türk Eczacıları Birliği aracılığıyla getirilebiliyor.

Kıngır’ın avukatı İbrahim Bulut, 6 Haziran'da Türk Eczacıları Birliği'ne başvurarak 6 doz ilaç siparişi verdi. Siparişten iki gün sonra ilk doz teslim edildi. Yaklaşık 54 bin lira değerindeki her bir dozun maliyetinin yüksek olması nedeniyle aile tüm dozları aynı anda satın alamadı.

İLK DOZ DA BAŞKA HASTAYA AİTMİŞ

Tedavinin devamı için 30 Haziran'da ikinci dozu almaya giden aile, ilacın stokta bulunmadığı bilgisiyle karşılaştı.

Avukat İbrahim Bulut, kendilerine ilk verilen ilacın da başka bir hastanın depoda bekleyen siparişinden karşılandığının sözlü olarak bildirildiğini söyledi. Bulut, ayrıca ilacın temin edilememesine gerekçe olarak Ankara'daki gümrük işlemlerinin NATO Zirvesi nedeniyle durduğunun ifade edildiğini belirtti.

Bulut, tüm bu açıklamaların yalnızca sözlü olarak yapıldığını, taleplerine rağmen kendilerine yazılı bir bilgilendirme verilmediğini kaydetti.

HASTANIN NABZI 210'U GEÇTİ

Ailenin verdiği bilgiye göre Ahmet Kıngır’ın sağlık durumu kritik. Gece saatlerinde nabzının 210'u geçtiği belirtilen Kıngır’ın, tedavisinin sürdürülebilmesi için ilaca bir an önce ulaşması gerektiği ifade edildi.

AĞABEYİNDEN ÇAĞRI

Yaşananlara tepki gösteren Ahmet Kıngır’ın ağabeyi, "İnsanların canının hiç mi değeri yok? Sabaha kadar kardeşimin başında bekledim. Sağlık Bakanlığı duysun sesimizi. Nasıl bir hayat yaşadığımızı görsünler." sözleriyle yetkililere çağrıda bulundu.

BAKANLIK: ANKARA'DA GÜMRÜK İŞLEMLERİ 13 TEMMUZ'A KADAR KAPALI

Konuya ilişkin görüştüğümüz Sağlık Bakanlığı yetkilileri, NATO Zirvesi nedeniyle uygulanan idari izinler kapsamında Ankara'da gümrük işlemlerinin 13 Temmuz'a kadar kapalı olduğunu doğruladı.

Bakanlık kaynakları, "NATO Zirvesi nedeniyle idari izinler gerçekleşti. 13 Temmuz'a kadar idari izinler nedeniyle Ankara'da gümrük işlemleri de kapalı. Ancak diğer şehirlerde böyle bir durum söz konusu değil." bilgisini paylaştı.