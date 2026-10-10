NATO Zirvesi eyleminde tutuklanmıştı: Tansiyon hastası 16 yaşındaki Aksu için TBMM'de çağrı

DEM ve EMEP'li milletvekilleri, Bünyan Çocuk ve Gençlik Cezaevi'nde tutulan 16 yaşındaki Ömer Aksu'nun durumunu TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na taşıdı. Dilekçede, Aksu'nun sağlık ve temel ihtiyaçlarına erişimde sorunlar yaşadığı, havalandırma hakkının kısıtlandığı ve eğitimden mahrum bırakıldığı kaydedildi.

'TANSİYON YÜKSEK SEVİYELERE ÇIKTI'

Dilekçeye göre Aksu'nun tansiyonu sık sık ani ve şiddetli biçimde yükseliyor. Bir süre önce tansiyonu 17-20 seviyelerine çıkan Aksu, hastaneye götürüldü. Kaldığı koğuşta güvenliğinin ve temel ihtiyaçlarının karşılanamaması nedeniyle geçici bir bölümde tutuluyor.

HÜCRE KOŞULLARI: 24 SAAT IŞIK, GÜNDE 30 DAKİKA HAVALANDIRMA

Dilekçede, Aksu'nun hücresindeki ışığın 24 saat hiç kapatılmadığı, havalandırmaya günde ortalama yalnızca 30 dakika çıkarıldığı belirtildi. Hücrede tuvalet ve banyo bulunmadığı için her tuvalete gitmek istediğinde gardiyanlara seslenmek zorunda kaldığı, görevliler nezaretinde tuvalete gidip geldiği ifade edildi. Yeni eğitim-öğretim döneminin başladığı hatırlatılarak Aksu'nun eğitim hakkından mahrum bırakıldığı vurgulandı.

DİLEKÇEDEKİ TALEPLER

Dilekçede şu talepler sıralandı:

"Kayseri Bünyan Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun acil bir heyet tarafından yerinde incelenmesi, kurum koşullarının denetlenmesi ve Ömer Aksu ile yüz yüze görüşülmesi,

Aksu'nun hayati tehlikeye yol açan hipertansiyon atağı ve sağlık durumu gözetilerek tam teşekküllü bir hastanede kapsamlı muayene ve tedavisinin ivedilikle sağlanması, sağlık raporlarının temin edilmesi,

24 saat kesintisiz aydınlatma, günde yalnızca 30 dakika havalandırma ve tuvalet/banyo erişiminin izne bağlanması gibi kötü muamele ve tecrit kapsamındaki uygulamalara derhal son verilmesi için Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunulması,

Öğrencinin örgün eğitim süreçlerine erişiminin eksiksiz sağlanması için idari tedbir alınması,

Ağır hak ihlalleri ve sağlık krizine zemin hazırlayan tecrit rejiminde kusuru, ihmali veya kastı bulunan cezaevi idaresi ile personel hakkında ivedilikle adli ve idari soruşturma başlatılması,

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun dördüncü maddesi ve uluslararası sözleşmeler gereği çocuğun üstün yararı ile tutuklamanın son çare olması ilkesi dikkate alınarak tutukluluk durumunun hukuka uygunluğunun denetimi için ilgili mercilerle yazışma yürütülmesi ve süreç hakkında bilgi verilmesi."

AKSU'DAN MEKTUP: "IŞIĞI HİÇ KAPATMADAN KALMAKTAYIM"

Hakkında hâlâ iddianame hazırlanmayan Ömer Aksu, avukatları aracılığıyla bir mektup yolladı. Mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Bünyan Çocuk ve Gençlik Hapishanesine getirildiğimden beri bu yana tek başıma, gece dahil olmak üzere, ışığı hiç kapatmadan kalmaktayım. Lavabo ve tuvaletin bulunduğu odalar sürekli kilitli tutularak, lavabo ihtiyacım söz konusu olduğunda sürekli gardiyana haber vererek ve izin alarak kapıyı açmasını istemek zorunda kalıyorum. Havalandırma hakkım günde en fazla bir saat uygulanarak yok sayılıyor. Hafta sonları ve bazı günler hiç havalandırmaya çıkartılmıyorum. Tuvaletin içinde bulunduğu odaların kilitli olması ve benim koğuşumun ortak alanda olması nedeniyle tuvalet ihtiyacımı gidermek istemem bile bu şekilde sınırlandırılıyor."

NE OLMUŞTU?

Ankara'da 9 ilçede, 215 ayrı noktada, 151 ayrı parkta, 120 mekânda, 39 tim ve 450 personelle uygulamalar yapılmıştı. NATO Zirvesi'ne haftalar kala polis ekipleri özellikle sol ve sosyalist çizgideki toplumsal örgütlenmeleri hedef alan şafak operasyonları düzenlemişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonlarda "çeşitli örgütlere mensup 241 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, bunlardan 209'unun gözaltına alındığını" açıklamıştı.

İstanbul'daki operasyonlarda 31 kişi gözaltına alınmıştı. Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilenlere "DHKP/C silahlı terör örgütü üyeliği" iddiası yöneltilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturması Bürosu savcısı, ifade işlemlerinin ardından ağır hastalığı olan 76 yaşındaki isim dahil 31 kişiyi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk etmişti.

Ömer Aksu, "NATO zirvesi öncesi önleyici tedbirler" gerekçesiyle 5 Temmuz'da Kayseri'de gözaltına alınmıştı. Aksu, Konya 3. Sulh Ceza Hâkimliğince 8 Temmuz'da tutuklanmıştı. Ömer Aksu'nun tutuklanmasına gerekçe olarak İçişleri Bakanlığı tarafından onaylı yasal bir dernek olan Devrimci Gençlik Dernekleri'nin başta MESEM, okullarda nitelikli eğitim, ücretsiz yemek talebi gibi çalışmalarına destek olması gösterilmişti.