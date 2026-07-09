NATO operasyonunda yanlış adrese baskın: Uzun namlulu silahlarla girdiler!

Türkiye'de NATO Zirvesi öncesinde uygulanan geniş güvenlik önlemleri kamuoyunda tartışma yaratırken, Ankara'da gerçekleştirilen bir polis operasyonunda yanlış adrese baskın yapıldığı ortaya çıktı. Çok sayıda gözaltı ve tutuklamanın yaşandığı süreçte, tiyatro eğitmeni Bedisa Eloğlu'nun yaşadığı eve düzenlenen operasyon dikkat çekti.

Eloğlu'nun aktardığına göre, 5 Temmuz Pazar sabahı polis ekipleri kapıyı kırarak eve girdi. Yaklaşık üç aydır aynı adreste oturduğunu belirten Eloğlu, ekiplerin evde arama yaptıktan sonra kira sözleşmesi ve diğer belgeleri inceleyerek operasyonun yanlış adrese düzenlendiğini tespit ettiğini ifade etti.

KAPIYI KIRDILAR!

Sözcü'ye konuşan Eloğlu, aranan kişinin yaklaşık 2,5 yıl önce aynı evde yaşayan eski kiracının kefili olduğunun belirlendiğini, kendisinin ise söz konusu kişilerle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını söyledi.

Baskın sırasında yaşadıklarını anlatan Eloğlu, kapının kırıldığı sırada büyük panik yaşadığını belirterek, uzun namlulu silah taşıyan polislerin iki kişinin adını bağırarak eve girdiğini ifade etti. Daha sonra giyinmesine izin verildiğini söyleyen Eloğlu, salonda kira sözleşmesini ve faturalarını gösterdiklerini, bunun ardından ekiplerin yanlış adrese geldiklerini anladıklarını dile getirdi.

Eloğlu, operasyon sonrasında polislerin, kapıda oluşan hasarın karşılanabilmesi için onarım faturasıyla birlikte Valiliğe başvurabileceğini söylediğini aktardı. Kapının tamiri için 10 bin 800 liralık masraf çıktığını belirten tiyatro eğitmeni, yaşadığı olayın ardından psikolojik destek almaya başladığını da sözlerine ekledi.