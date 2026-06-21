NATO öncesi Ankara’da ‘değnekçi’ operasyonu: 30 gözaltı

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde güvenlik ve asayiş uygulamaları sıkılaştırılırken, korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Başkentin çeşitli noktalarında sürücülerden yasa dışı şekilde ücret talep ettiği öne sürülen 30 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde bazı cadde ve eğlence mekanlarının önlerinde faaliyet gösteren kişilerin sürücülerden park ücreti adı altında para topladığı tespit edildi.

KAMERA KAYITLARINDAN TESPİT EDİLDİLER

Güvenlik kamerası görüntüleri ve mağdur sürücülerin ifadeleri doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında eğlence mekanı çalışanları, valeler ve halk arasında değnekçi olarak bilinen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda, kara yolu olarak belirlenmiş alanları işgal ettikleri öne sürülen 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette ifade veren şüphelilerin, sürücülerden zorunlu park ücreti değil, gönüllü olarak verilen "bahşiş" aldıklarını savunduğu öğrenildi. (DHA)