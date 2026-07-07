Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde kayyum gerginliği! Temsili Hoca’nın esprisi AKP'li vekili kızdırdı

Konya’daki Nasreddin Hoca Şenlikleri’nde temsili Hoca’yı canlandıran Müfit Can Saçıntı’nın "kayyum" esprisi gerilime yol açtı. Yapılan göndermeye sinirlenen AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan, konuşmada siyasi içerik olduğunu belirterek etkinlik alanını terk etti.

Konya’nın Akşehir ilçesinde bu yıl da geleneksel coşkuyla başlayan Nasreddin Hoca Şenlikleri, açılış gününde beklenmedik bir siyasi gerilime sahne oldu. Geleneksel maya çalma töreni için Akşehir Çayı’na geçildiği sırada, Akşehir dünyadan mizah kahramanlarını da ağırladı. Bulgaristan’dan Hitar Petar, Almanya’dan Till Eulenspiegel ve Kazakistan’dan Aldar Köse’yi canlandıran sanatçılar kendi dillerinde “Ya tutarsa” diyerek göle maya çaldı.

Temsili Nasreddin Hoca olarak mikrofonu alan Müfit Can Saçıntı, konuşmasında kayyumlara gönderme yaptı. Saçıntı şunları söyledi:

“Bugün nasip oldu, Nasreddin Hoca’nın eşeğine kayyum olarak atandım. Bu şenlikte Bulgar dansçılarımız varmış. Onlar duymuş, soruyor bana ‘Kayyum nedir?’ Nasıl anlatayım Türk olmayan birine kayyumu? Dedim ki; kardeşim sen birini sevdin, o da seni sevdi, evlendiniz... Gerdek sabahı bir uyanıyorsun, eşinin yerinde bir Mahmut var. O Mahmut’a kayyum diyoruz, ne diyelim.”

AKP'Lİ VEKİL ALANI TERK ETTİ

Saçıntı’nın bu benzetmesi, etkinlikte hazır bulunan AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan’ı küplere bindirdi. Tepki gösteren Baykan, şenliğin devam eden programlarına katılmayacağını belirterek alanı terk etti.

Sinirini atamayan Baykan daha sonra sosyal medya hesabından da açıklama paylaştı. Baykan, "Kabir başında yakışıksız ifadeler kullanılınca bir de üstünü iki defa yurtta sulh cihanda sulh ifadesi kullanılınca tepkimizi gösterdik. Sanat adına, mizah adına siyaset yapılması kabul edilemez. Siyaset yapılacak yer ve mekanlar bellidir" dedi.