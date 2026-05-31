Narin Güran'ın babası Arif Güran: Sesimiz kimseye ulaşmıyor

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın ölümüne ilişkin davada verilen kararların ardından Güran ailesi, İstanbul Şişhane’de basın açıklaması yaptı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran, “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Basın açıklamasında konuşan baba Arif Güran, soruşturma ve yargılama sürecine yönelik eleştirilerde bulundu. Ailesinin haksızlığa uğradığını savunan Güran, şu ifadeleri kullandı:

“Bir buçuk yıldan fazladır Diyarbakır’da zulüm var diyoruz ve sesimiz kimseye ulaşmıyor. Bizi kimse duymuyor, duymak istemiyor. Ama biz her gün meydanlarda olacağız. Bu zulüm bitene kadar, hakikat ortaya çıkana kadar yalan ve sahte raporlara karşı mücadele edeceğiz. Bu zulüm ne zaman bitecek? Eğer üç savcı yanlış bir soruşturmanın peşindeyse, biz vatandaş olarak ne yapabiliriz? Bugün arabada DNA var dedikleri araç hiçbir zaman Van’a gitmedi, köydeydi. Yalanlarla bu dosya bu hale getirildi. Ben buradan savcıya sesleniyorum: Eğer benim ailem suçluysa, saat 11.15’te beni adliyeye davet ettin. ‘Bu olayı Salim yapmış. Salim, Narin’i öldürmüş, arabada DNA var, direksiyonda DNA var. Aileni al ve buradan git’ diye tembihte bulundun. Nerede DNA var? Karakolda benim ailemi karşıma getirdiler. Dediler ki, ‘Sen Enes’e söyle, Narin’i sen öldürdün.’ Bu sözleri bana bile söylettiler. Benim oğlum orada kafasını duvara vurdu: ‘Beni öldürün ama bana öyle bir şey söyleme baba’ dedi. Ben ilk günden beri dedim ki, kim Narin’e zarar verdiyse onu kendi ellerimle parçalardım. Diyorlar ki, ‘Nevzat’ı neden öldürmediniz?’ Nevzat tespit edildiğinde bütün aile bireyleri nezaretteydi, işkence altındaydı. Hiçbir aile üyesi dışarıda değildi. Bu zulüm nereye kadar sürecek? Bu durumu kim görecek? Sessiz kalmayın. Hiç kimse için değil, sadece Narin için yapın"