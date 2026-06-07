Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Narin Güran soruşturmasında tutuklu Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeninin kavgasında karar

Narin Güran soruşturmasında tutuklu Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeninin kavgasında karar

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Narin Güran soruşturması tutuklusu Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeninin de karıştığı taşlı sopalı kavgada gözaltına alınan 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Narin Güran soruşturmasında tutuklu Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeninin kavgasında karar
Son Güncelleme:

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada gözaltına alınan 15 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek taşlı ve sopalı kavgaya dönüşen olayda, yaşları 14 ile 17 arasında değişen M.B., M.B., M.A.K., F.K. ve F.K. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Son Dakika | Narin Güran'ın ailesinden Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeninin vurulması hakkında açıklamaSon Dakika | Narin Güran'ın ailesinden Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeninin vurulması hakkında açıklama

POMPALI TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Olaya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Motosikletli Yunus Timleri tarafından bölgede yürütülen araştırmalar sonucunda, kavgaya karıştığı tespit edilen toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı aramalarda şüphelilere ait bir adet pompalı tüfek ile bu tüfeğe ait 19 adet fişek ele geçirildi.

Son Dakika | Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeni vurulduSon Dakika | Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeni vuruldu

ADLİ KONTROL ŞARTI UYGULANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan, 4'ü çocuk toplam 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Diyarbakır Kavga
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro