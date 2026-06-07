Narin Güran soruşturmasında tutuklu Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeninin kavgasında karar

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada gözaltına alınan 15 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek taşlı ve sopalı kavgaya dönüşen olayda, yaşları 14 ile 17 arasında değişen M.B., M.B., M.A.K., F.K. ve F.K. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

POMPALI TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Olaya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Motosikletli Yunus Timleri tarafından bölgede yürütülen araştırmalar sonucunda, kavgaya karıştığı tespit edilen toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı aramalarda şüphelilere ait bir adet pompalı tüfek ile bu tüfeğe ait 19 adet fişek ele geçirildi.

ADLİ KONTROL ŞARTI UYGULANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan, 4'ü çocuk toplam 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)