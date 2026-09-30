Nagehan Alçı'dan Fatma Betül Sayan Kaya iddiası: Parayı iade etmediği söylendi

Fon krizinde adı gündeme gelen AKP'li eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın yaklaşık 2,1 milyar TL'lik kazancı iade ettiği yönündeki iddianın ardından dikkat çeken bir açıklama geldi. Nagehan Alçı, güvendiği kaynaklardan söz konusu paranın iade edilmediği bilgisini aldığını öne sürdü.

Alçı, daha önce ortaya atılan “2,1 milyar lira iade edildi” iddiasını kaynaklarına sorduğunu belirterek, “Güvendiğim bir iki kaynaktan bu haberin doğru olmadığı söylendi” ifadelerini kullandı.

“HENÜZ ORTADA HUKUKİ BİR SÜREÇ YOK”

Nagehan Alçı, YouTube kanalında yaptığı yayında konuya ilişkin kaynaklarıyla görüştüğünü söyledi.

Alçı, “2,1 milyar liranın iade edildiği iddia edilmişti. Ekonomim çok net bir şekilde yaptı bu haberi. Başka siteler de aldılar. Kaynaklarıma sordum” dedi. Güvendiği bir iki kaynaktan kendisine haberin doğru olmadığının söylendiğini belirten Alçı, paranın iade edilmediğinin aktarıldığını ifade etti.

Alçı'nın açıklaması şöyle:

İşte bu 2,1 milyar liranın iade edildiği... 'Ekonomim' bunu çok net bir dille yaptı haberi, iade edildi diye. Sonra başka siteler, gazeteler de haberi aldılar. Ben yeniden döndüm fakat ulaşamadım. Kaynaklarıma sordum böyle bir bilgi var mı yok mu diye. Yani çok kesinlikle iade etmemiştir diyecek netlikte bir bilgi alamadım. Fakat güvendiğim bir iki kaynaktan haberin doğru olmadığı söylendi. Yani şey olmadı, paranın iade edilmediği söylendi. Zaten bana çok mantıklı gelmiyor bu paranın şu aşamada iade edilmesi. Çünkü henüz ortada hukuki bir süreç yok.