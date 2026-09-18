Naci Görür 'geriliyor' deyip Marmara için yürek hoplatan açıklama yaptı

Yunanistan'da meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki sarsıntı, gözleri yeniden Marmara Bölgesi'ndeki deprem riskine çevirdi. Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından yaptığı değerlendirmede Marmara için fay mekanizmasına dikkat çekti. Görür, "KAF’ın kuzey kolunun zonu içerisinde. Kuzey kol hem Marmara ‘da hem Yunanistan’da geriliyor" ifadelerini kullandı.

"KUZEY KOL HEM MARMARA'DA HEM YUNANİSTAN'DA GERİLİYOR"

Sosyal medya hesabından haritalı bir paylaşımda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, Yunanistan'daki depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın (KAF) kuzey kolu zonu içerisinde gerçekleştiğini belirtti.

Bu hattın Marmara Denizi'nden geçip Ege'ye ulaştığını vurgulayan Görür, "Kuzey kol hem Marmara'da hem Yunanistan'da geriliyor" diyerek iki bölgenin aynı tektonik stres altında olduğuna işaret etti.

KAF’ın kuzey kolundaki hareketliliğin Marmara üzerindeki baskıyı ve gerilimi artırdığına dikkat çeken Görür, bölgesel riskin devam ettiğini ifade etti. Görür, paylaşımını sarsıntıdan etkilenen bölge sakinlerine "geçmiş olsun" dileklerini ileterek tamamladı