Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Naci Görür 'geriliyor' deyip Marmara için yürek hoplatan açıklama yaptı

Naci Görür 'geriliyor' deyip Marmara için yürek hoplatan açıklama yaptı

Yunanistan’da meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki sarsıntının ardından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolundaki gerilime dikkat çekerek, "Hem Marmara ‘da hem Yunanistan’da geriliyor" dedi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Naci Görür 'geriliyor' deyip Marmara için yürek hoplatan açıklama yaptı
Son Güncelleme:

Yunanistan'da meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki sarsıntı, gözleri yeniden Marmara Bölgesi'ndeki deprem riskine çevirdi. Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından yaptığı değerlendirmede Marmara için fay mekanizmasına dikkat çekti. Görür, "KAF’ın kuzey kolunun zonu içerisinde. Kuzey kol hem Marmara ‘da hem Yunanistan’da geriliyor" ifadelerini kullandı.

"KUZEY KOL HEM MARMARA'DA HEM YUNANİSTAN'DA GERİLİYOR"

Sosyal medya hesabından haritalı bir paylaşımda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, Yunanistan'daki depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın (KAF) kuzey kolu zonu içerisinde gerçekleştiğini belirtti.

Ünlü profesörden Marmara depremi için ezber bozan açıklama geldi: Yanlış bilineni açıkladıÜnlü profesörden Marmara depremi için ezber bozan açıklama geldi: Yanlış bilineni açıkladı

Bu hattın Marmara Denizi'nden geçip Ege'ye ulaştığını vurgulayan Görür, "Kuzey kol hem Marmara'da hem Yunanistan'da geriliyor" diyerek iki bölgenin aynı tektonik stres altında olduğuna işaret etti.

Naci Görür 'geriliyor' deyip Marmara için yürek hoplatan açıklama yaptı - Resim : 2

KAF’ın kuzey kolundaki hareketliliğin Marmara üzerindeki baskıyı ve gerilimi artırdığına dikkat çeken Görür, bölgesel riskin devam ettiğini ifade etti. Görür, paylaşımını sarsıntıdan etkilenen bölge sakinlerine "geçmiş olsun" dileklerini ileterek tamamladı

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Yunanistan Deprem Naci Görür Marmara Depremi
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro