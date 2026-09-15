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Halk TV Türkiye Ünlü profesörden Marmara depremi için ezber bozan açıklama geldi: Yanlış bilineni açıkladı

Ünlü profesörden Marmara depremi için ezber bozan açıklama geldi: Yanlış bilineni açıkladı

Marmara’da beklenen büyük depremle ilgili tartışmalar sürerken, Prof. Dr. Osman Bektaş’tan ezber bozan açıklama geldi. Bektaş, "Marmara’da depremi yalnızca fayın hareketi belirlemez" dedi.

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Ünlü profesörden Marmara depremi için ezber bozan açıklama geldi: Yanlış bilineni açıkladı
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Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi’ndeki olası büyük deprem senaryolarına ilişkin dikkat çeken bir analiz paylaştı. Bektaş, Marmara’daki deprem riskinin yalnızca fay hareketleriyle açıklanamayacağını, denizin oluşumunu sağlayan jeolojik olaylarında anahtar rol oynadığını vurguladı.

"DEPREMİ YALNIZCA FAY HAREKETİ BELİRLEMEZ"

Prof. Dr. Osman Bektaş, 2025–26 dönemi araştırmalarına atıfta bulunarak Kumburgaz çevresindeki yeraltı sıcaklığı, kaya yapısı ve akışkan (su ve gaz) miktarının doğu-batı ekseninde farklılıklar gösterdiğini belirtti.

Ünlü profesörden Marmara depremi için ezber bozan açıklama geldi: Yanlış bilineni açıkladı - Resim : 1

Osman Bektaş Marmara depremi için yeni senaryoyu açıkladıOsman Bektaş Marmara depremi için yeni senaryoyu açıkladı

DEPREMİN İLERLEYİŞİNİ “SIRT-ÇUKUR” MEKANİZMASIYLA AÇIKLADI

Bektaş, 2025 yılında meydana gelen M6.2 büyüklüğündeki depremin ilerleyişine dikkat çekti. Bektaş, bu sarsıntının Kumburgaz Çukuru boyunca ilerlediğini ancak çukurun doğusundaki sağlam sırt sınırına ulaştığında durduğunu belirtti.

Mekanizmanın çalışma prensibini "Sırt başlatır - çukur taşır - bir diğer sırt durdurur" ifadesiyle özetledi.

Ünlü profesörden Marmara depremi için ezber bozan açıklama geldi: Yanlış bilineni açıkladı - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Osman Bektaş Deprem Marmara Depremi
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