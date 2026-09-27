Halk TV Türkiye Mutluluk bir anda dehşete dönüştü: Genç uzman çavuş izne geldiği memleketinde can verdi

Mutluluk bir anda dehşete dönüştü: Genç uzman çavuş izne geldiği memleketinde can verdi Konya’nın Emirgazi ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu maganda kurşununun isabet ettiği 25 yaşındaki Uzman Çavuş Serkan Deveci hayatını kaybetti. Olayla ilgili Abidin Ü. gözaltına alındı.