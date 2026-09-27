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Halk TV Türkiye Mutluluk bir anda dehşete dönüştü: Genç uzman çavuş izne geldiği memleketinde can verdi

Mutluluk bir anda dehşete dönüştü: Genç uzman çavuş izne geldiği memleketinde can verdi

Konya’nın Emirgazi ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu maganda kurşununun isabet ettiği 25 yaşındaki Uzman Çavuş Serkan Deveci hayatını kaybetti. Olayla ilgili Abidin Ü. gözaltına alındı.

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Mutluluk bir anda dehşete dönüştü: Genç uzman çavuş izne geldiği memleketinde can verdi

Konya’nın Emirgazi ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu tabancadan çıkan maganda kurşununun isabet ettiği 25 yaşındaki Uzman Çavuş Serkan Deveci hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Abidin Ü. gözaltına alındı.

DÜĞÜNDE HAVAYA ATEŞ AÇTI

Olay, saat 20.00 sıralarında Emirgazi ilçesine bağlı Demirci Mahallesi’nde düzenlenen düğünde meydana geldi. İddiaya göre Abidin Ü., düğün sırasında tabancayla havaya ateş açtı.

Magandanın silahından çıkan kurşun, memleketine izinli olarak geldiği öğrenilen 25 yaşındaki Uzman Çavuş Serkan Deveci’ye isabet etti.

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25 YAŞINDAKİ UZMAN ÇAVUŞ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Deveci’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Deveci’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Mutluluk bir anda dehşete dönüştü: Genç uzman çavuş izne geldiği memleketinde can verdi - Resim : 2

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Abidin Ü.’yü gözaltına alan jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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