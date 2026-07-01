Mustafa Destici'den Deniz Göktaş'a tehdit: Biz o dili koparırız

Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, "Ölü Deniz" gösterisiyle Türkiye'yi sallayan komedyen Deniz Göktaş'ı hedef aldı. Destici, "Benim kutsal kitabıma dil uzatırsan biz o dili koparırız" diye konuştu.

Komedyen Deniz Göktaş'ın YouTube'da yayınlanan "Ölü Deniz" gösterisi milyonlarca kez izlendi. Göktaş'ın siyasi espirileri büyük beğeni toplarken sosyal medyada ise yandaşlar tarafından linç kampanyası başlatıldı. Linç kampanyasının ardından Göktaş hakkında "dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de Göktaş'ı hedef alan açıklamalarda bulundu.

Deniz Göktaş'ı tehdit eden Destici, "Elbette ki herkes stand-up yapabilir ancak bir ölçü var. Sen bu milletin kutsallarına dil uzatamazsın. Siyasi eleştirileriyle ilgili bir şey söylüyor muyuz? Toplumsal mizahı ile ilgili bir şey söylüyor muyuz? Söylemiyoruz ama sen benim kutsal kitabıma dil uzatırsan biz o dili koparırız" dedi.

Destici şöyle devam etti:

"Son günlerde bir stand-up'çı çıktı, biliyorsunuz. Bir anda gündeme geldi. Sosyal medyada bir anda çok izlenir bir duruma getirildi. Bu bir proje midir? Bu kendiliğinden mi oluşmuştur? Elbette ki açılan soruşturma sonucu bütün bunlar ortaya çıkacaktır. İşin o boyutu artık savcılarımızın denetimindedir. Şunu ifade etmek istiyorum: Elbette ki herkes stand-up yapabilir ancak bir ölçü var. Sen bu milletin kutsallarına dil uzatamazsın.

Sen sadece Türkiye'deki 85 milyonun değil, dünyadaki 2 milyarın üzerindeki insanın kutsal kitabım dediği, hayatını ona göre yaşadığı Kur'an-ı Kerim'e dil uzatamazsın. Bunu İncil ile ilgili de yapamazsın, Tevrat'la ilgili de yapamazsın ya da Budizm'in öğretileriyle ilgili de yapamazsın.

Bunların hepsine şiddetle karşı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Siyasi eleştirileriyle ilgili bir şey söylüyor muyuz? Toplumsal mizahı ile ilgili bir şey söylüyor muyuz? Söylemiyoruz ama sen benim kutsal dil uzatırsan biz o dili koparırız. Herkes sınırını ve çizgisini bilecek."