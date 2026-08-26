Muğla açıklarında yelkenli teknede 40 kaçak göçmen yakalandı
Menteşe ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerince durdurulan yelkenli teknede 40 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
Muğla'nın Menteşe ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekibi tarafından durdurulan yelkenli teknede, 2 organizatör şüphelisi ile 40 kaçak göçmen yakalandı.
Olay, saat 04.45 sıralarında Akbük Koyu açıklarında meydana geldi. Yelkenli tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen bulunduğu ihbarı üzerine Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
GÖÇMENLER GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLİM EDİLDİ
Ekipler, denizde hareket halinde olan yelkenli tekneyi durdurarak arama yaptı. Teknede 40 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Operasyonda, göçmenlerin yasa dışı yollarla taşınmasını organize ettiği değerlendirilen 2 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)