Mücahit Birinci AKP'den kovulunca açıldı: İktidarı ayrı butlancıları ayrı uyardı

AKP'li Mücahit Birinci, siyasi nüfuzunu kullanarak İBB soruşturması tutuklularından Murat Kapki'den menfaat temin ettiği iddialarının ardından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiş, karar çıkmadan AKP'den istifa ettiğini duyurmuştu. Sosyal medya paylaşımlarıyla dönem dönem gündem olan Birinci, bu kez iktidar ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ekibine yönelik uyarılarıyla dikkat çekti.

MÜCAHİT BİRİNCİ AKP'DEN KOVULUNCA AÇILDI

Eski partisinin Özgür Özel’e yönelik "Manisa Milletvekili" hitabını eleştiren Mücahit Birinci, bu yaklaşımın ters teptiğini savundu. İktidar kulislerine seslenen Birinci, "Siz adama 'Manisa Milletvekili' dedikçe adam büyüyor, haberiniz yok. Neyse ben konuşunca kızıyorsunuz. Siz yankı odanızda devam edin" ifadelerini kullandı.

CHP içindeki ayrışmaya dair net bir tablo çizen Birinci; Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun artık aynı ligde liderler haline geldiğini, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise bu ligin dışında kaldığını ifade etti.

Birinci, "Bir şey biz 'yok' deyince yok olmaz. Kitlenin neredeyse tamamı Özgür Özel’in yanında yer aldı. Halk her şeyi görüyor" uyarısında bulundu.

İKTİDARI AYRI BUTLANCILARI AYRI UYARDI

Mücahit Birinci’nin hedefinde sadece eski partisi değil, mahkeme kararıyla CHP yönetimine dönen "butlancı" ekip de vardı. Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden Berhan Şimşek’in "bugünkü koşullarda ortalama bir aday ile Erdoğan’ın kaybedeceği" yönündeki sözlerine tepki gösteren Birinci, bu açıklamaları "çocukça izahlar ve ilkokul terk tespitler" olarak nitelendirdi.

Kılıçdaroğlu ekibine meşruiyet hatırlatması yapan Birinci, "Ciddi olun az, partiye mahkeme kararı ile geldiğinizi unutmayın. Siz bir sosyolojiye dayanan ekip değilsiniz. Demokratın içine sinmez" diyerek yüklendi.

Kılıçdaroğlu’nun durumu yönetemediğini ve süreci doğru kestiremediğini savunan Birinci, gerçeklerin "halı altına süpürülerek" değiştirilemeyeceğini vurguladı.