Butlan kararı sonrası Silivri'den yeni parti çıkışı: Resul Emrah Şahan "Tüm kanallar tıkanırsa" deyip açıkladı

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Şişli’nin tutuklu Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, CHP’de yaşanan mutlak butlan sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. Şahan, mahkeme kararıyla seçilmiş yönetimin partiden uzaklaştırılmasını "tedbirci aklın bir halkası" olarak nitelendirirken, siyasi tıkanıklık durumunda yeni bir oluşumun tarihsel bir zorunluluk haline gelebileceğini ifade etti.

BUTLAN KARARI SONRASI SİLİVRİ'DEN YENİ PARTİ ÇIKIŞI: TÜM KANALLAR TIKANIRSA...

T24’ten Murat Sabuncu’nun haberine göre Şahan, bir CHP’li olarak partinin geçmişteki hatalarıyla yüzleşmesi gerektiğini belirterek, körü körüne bir bağlılık yerine ilkeli bir değişimi savundu.

CHP içindeki değişim mücadelesinin engellenmeye çalışıldığını vurgulayan Şahan, yeni bir parti ihtimaline dair şu ifadeleri kullandı:

"Eğer bir gün bütün direniş kanalları tıkanır, içerisi gerçekten bu değişimi taşıyamaz hale gelirse, o zaman yeni bir oluşum tarihsel zorunluluk olarak karşımıza çıkabilir. Tarih gösteriyor ki toplumsal rıza gerçekten arkasında olduğunda, yani millet o değişimi sahiplendiğinde yeni siyasal yapılar da ortak geleceği kurabilir."

"Mutlak butlan" kararını tekil bir hukuki olay olarak değil, siyasal alanı daraltma projesinin bir parçası olarak gören Şahan, milletin taktiksel hamleler ile gerçek memleket dertlerini birbirinden ayırabildiğine dikkat çekti. Şahan’a alınan kararın, sandık sonuçlarını yargı eliyle etkisizleştirme çabası olduğunu ve seçmene "son söz sende değil" mesajı verdiğini ifade etti.

Türkiye’nin bir "norm devleti" (hukuk devleti) yerine, hukukun bir yönetim aracına dönüştüğü "tedbir devleti" kıskacına sokulduğunu belirten Şahan, bu yapının demokrasiyi ve toplumsal barışı kendisine ayak bağı olarak gördüğünü söyledi.

Şahan, CHP'nin bu baskılara maruz kalmasının nedenini, partinin değişim sonrası bu statükoya karşı gerçek bir alternatif haline gelmesiyle açıkladı.