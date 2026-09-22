MİT'in ilmek ilmek işlediği Foreks operasyonu: Finansal iz yok, tüm yönetim İsrailli

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail vatandaşlarının yatırım dolandırıcılığı şirketi yönettiği tespiti ile 18 Eylül Cuma günü bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Analiz Raporları, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından incelendi. 213 şüpheli isim belirlendi.

KAĞIT ÜZERİNDE BAŞKA PATRON GERÇEK BAŞKA

Soruşturma dosyasına giren tespitlere göre; ticaret sicilinde ve resmî belgelerde Facto adlı şirketin kâğıt üzerindeki patronu ve imza yetkilisi İlhami İçingir isimli bir Türkiye vatandaşı. Ancak MİT'in daha önceki görüşmeleri ve tespitlerine göre asıl şirket sahibi İsrail vatandaşı Amıt Ygal olduğu anlaşıldı.

OPERASYON HAZIRLIĞI OCAK 2025'TE BAŞLADI

MİT görevlileri eski çalışanlara 'mağdur' olarak ulaşıp şirketin yetkili isimleri ve şebekenin içeriden bilgilerini aldı. Ygal'ın Kıbrıs'tan zorunlu olmadığı sürece Türkiye'ye gelmediği öğrenildi. MİT ile iletişim halinde olan Brezilya istihbarat örgütü, şirketin ülkelerindeki lisanslarını iptal ettirdi.

Şirketin sıkıntıya girmesi üzerine Amit Ygal Türkiye'ye geldi ve operasyon başlatıldı.

FİNANSAL İZ BIRAKMADILAR

İfadeler ve soruşturma kapsamında şirkette finansal iz bırakmamak adına banka kanallarının devre dışı bırakıldığı ortaya çıktı. Maaşlar ve alacaklar hiçbir banka işlem kaydı olmadan elden yapıldı. Hayalet sistem denilen bu para transferleri nedeniyle Amıt Ygal'ın özel şoförü Sait'in araçla kasadaki yüklü miktarda nakit parayı taşıdığı da tespitler arasında yerini aldı.

Çalışan maaşları da yasal şekilde banka hesaplarına yatırılmayıp elden teslim edildi. Bu işin İdari İşler ve Finans Müdürü Ezgi Nur Çolak tarafından yapıldığı kaydedildi.

YÜZDE 100 İSRAİL İŞİ

Soruşturmadaki İsrail bağlantısının yalnızca tek bir isim veya şirketle sınırlı kalmadığı tespit edildi. Farklı dönemlerde kurulan şirketlerde İsrail bağlantılı Robert İlker Hason'un çağrı merkezi yöneticisi, Karolin Hason'un ise üst düzey yönetim kademesinde yer aldığı belirlendi.

Böylece yapılanmanın temel organlarının İsrailli kişilerce kontrol edildiği dosyaya girdi.

Şirkette müşteri temsilcileri üzerinden dünya çapında bir dolandırıcılık yapılmasına rağmen çalışanlara İsrail ve ABD vatandaşlarının kesinlikle aranmamasına ilişkin talimatlar verildi.