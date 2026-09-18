İsrailli dolandırıcılık baronları yalan makinesiyle eleman seçmişler! 3 milyar dolarlık vurgun

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bugün İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine kapsamlı bir operasyon yapıldığını açıkladı. Gürlek'in açıklamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonun çarpıcı detaylarını paylaştı. İsrailli dolandırıcılık baronlarının, Türkiye'deki şebekeyi organize ettiği, işe alımlarda yalan makinası da kullandığı öğrenildi. Başsavcılık, testte başarısız olanların ofiste İbranice konuşmasının da yasak olduğunu belirtti.

Başsavcılık, yatırım vaadiyle yabancı ülke vatandaşlarını dolandırdığı belirtilen İsrail bağlantılı yapılanmanın çalışma yöntemini detaylı bir şekilde aktardı.

Savcılığın tespitlerine göre çağrı merkezi, danışmanlık ve turizm şirketleri üzerinden yürütülen faaliyette, mağdurlardan alınan paralarla hiçbir yatırım yapılmadı. Paralar, şüphelilerin kontrolündeki banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına aktarıldı. Başsavcılık, şebekenin 3 milyar dolarlık bir kar yaptığını da kaydetti.

İSRAİLLİ DOLANDIRICILIK BARONLARI TÜM ORGANİZASYONU KURDU

Savcılığın açıklamasına göre organizasyonu yöneten İsrail vatandaşları, farklı ülkelerde faaliyetleri yürütecek sorumluları belirledi. Bu kişiler şirket kuruluşlarını, personel alımını ve mali işleri organize etti. Paravan çağrı merkezleri, hedef alınan mağdurların yaşadığı ülkelerin dışında kuruldu.

Başsavcılık, MİT'in yaptığı kapsamlı çalışma ile İsrailli şebekenin ortaya çıkartıldığını, İsrailli dolandırıcılık baronlarının tüm organizasyonu yaptığını şu sözlerle anlattı:

"...Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalar, araştırmalar ve tespitler neticesinde...

...İsrail vatandaşı olan şahıslar tarafından yönetilen dolandırıcılık organizasyonunda, ilk olarak

farklı ülkelerde, İsrailli dolandırıcılık baronları tarafından operasyondan sorumlu şahısların belirlendiği...

...Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının yapmış olduğu kapsamlı çalışmalarda, İsrail

vatandaşlarının yönettiği bu örgütlenmenin faaliyetlerini ülkemize kaydırma arayışı içinde olduğunun

tespit edildiği...""

YALAN MAKİNESİYLE İŞE ALIM YAPMIŞLAR

Yabancı dil bilen çalışanlar için “conversion agent” ve “retention agent” unvanlarıyla ilanlar verildi. Bir haftalık eğitimden geçirilen adaylara kod adları verildi, sahte hayat hikâyeleri hazırlamaları istendi. Bu hikâyelere, mağdurların güvenini kazanmak için Oxford gibi üniversitelerden mezun olunduğu yönünde bilgiler eklendi.

Adaylar, güvenlik güçleriyle bağlantılarının bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla yalan makinesi testine sokuldu. Testi geçemeyenler işe alınmadı. Çalışanların ofislere telefon sokması ve ofis içinde İbranice konuşması da yasaklandı.

Başsavcılık şunları ifade etti:

"...Bu iş ilanları kapsamında başvuran şahısların bir haftalık eğitime tabi tutulduğu, bu eğitim kapsamında her bir şahsa bir kod ad verildiği ve bu şahıslardan kendilerine maske hayat hikayesi hazırlanması talimatı verildiği, bu hayat hikayesinin dolandırılmak istenilen mağdurları etkileyebilecek (Oxford vb. üniversite mezunu olmak gibi) unsurların eklenmesine özen gösterildiği, şahısların işe başlamadan önce yalan makinesine sokularak herhangi bir güvenlik gücü ile ilişkisi olup olmadığının netleştirildiği, testte başarısız olan kişilerin işe alınmadığı, işe alınan şüphelilerin çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren iş yerlerine telefon sokmasının yasaklandığı ve ofis içerisinde ibranice konuşmanın da belirlenen yasaklar arasında olduğu..."

ÖNCE KÜÇÜK ÖDEME, ARDINDAN DAHA FAZLA PARA

Şebeke, sosyal medya, arama motorları ve internet sitelerinde forex ve kripto yatırımı reklamları yayımladı. Kısa sürede yüksek kazanç vaadiyle bu reklamlara yönelen kişilerin sisteme bıraktığı bilgiler, şirketlerin müşteri takip ekranlarına aktarıldı.

Mağdurlar, konuştukları dili bilen çalışanlar tarafından internet tabanlı arama sistemleri ve iletişim uygulamaları üzerinden arandı. İlk görüşmelerde kayıt ücreti adı altında düşük tutarlar alındı. Ardından mağdurlar, daha deneyimli ve ikna kabiliyeti yüksek çalışanlara yönlendirildi. Bu kişiler, mağdurları yurt dışındaki banka hesaplarına veya kripto cüzdanlarına daha fazla para göndermeye ikna etti.

Şirketlerde ülkelere göre takımlar oluşturuldu. Takım liderleri, ofis yöneticileri ve görüşmeleri dinleyen kalite kontrol birimleri görev yaptı. Çalışanların vardiyaları da hedef ülkelerin saatlerine göre düzenlendi.

EKRANDA KÂR GÖSTERİP PARA İSTEMİŞLER

Savcılığa göre yatırım ekranları tamamen şüphelilerin kontrolündeydi. Ekrandaki veriler değiştirilerek mağdurlar bazen kâr etmiş, bazen de piyasa koşulları nedeniyle zarar etmiş gibi gösterildi. Sahte kâr görüntüsüyle sisteme daha fazla para yatırmaları sağlandı.

Parasını çekmek isteyenlere ise hesaplarında bloke bulunduğu söylendi. Blokenin kaldırılması veya vergi ödenmesi gerektiği gerekçesiyle yeniden para istendi. Son aşamada paralar iade edilmedi ve mağdurlarla iletişim kesildi.

ŞİKÂYETLER BİRİKİNCE PLATFORMUN ADI DEĞİŞTİ

Mağdurlarla görüşmelerde, Türkiye’de kurulan şirketlerin gerçek unvanları yerine farklı yatırım platformlarının adları kullanıldı. Savcılık açıklamasında bu isimler arasında Inefex, Quantum AI, Algo Education ve Exentral-Int sayıldı.

Şüphelilerin, denetimin sıkı olmadığı ülkelerden para karşılığında sözde lisanslar aldığı belirtildi. Bir platform hakkında şikâyetler birikince yeni bir isimle faaliyete devam edildi. Savcılık, Türkiye’den veya hedef alınan ülkelerden faaliyet izni alınmadığını bildirdi.

İSRAİL VE ABD VATANDAŞLARI HEDEF DIŞINDA

Açıklamaya göre örgüt yöneticileri, İsrail vatandaşlarının dolandırılmaması için çalışanlara kesin talimat verdi. ABD vatandaşları da hedef alınmadı. Mağdurların ağırlıklı olarak İngiltere Kanada, Avustralya, Rusya, Çin, Güney Kore, Malezya, Singapur ve çeşitli Avrupa ülkelerinin vatandaşlarından oluştuğu belirtildi.

Savcılık, İsrail’de 2017’de kabul edilen yasayla söz konusu faaliyetlerin ülke sınırları içinde yasaklandığını aktardı.

MİT’in çalışmalarında ise yapılanmanın faaliyetlerini Türkiye’ye kaydırma arayışının tespit edildiği bildirildi. Interpol-Europol kanalıyla temin edilen yüzlerce mağdur başvurusu da soruşturma dosyasına eklendi.

3 MİLYAR DOLAR DOLANDIRMIŞLAR

Savcılık, şüphelilerin iki yılda yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerinin 13 milyar liraya ulaştığını açıkladı. Mağdurlardan elde edilen haksız kazancın ise 3 milyar doları aştığı, bu paranın yurt dışındaki banka hesaplarında ve kripto cüzdanlarında tutulduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul ve Muğla’da 18 Eylül’de düzenlenen operasyonda 191 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ve şirketlerin hesapları ile suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarına el konuldu. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

BASIN AÇIKLAMASI

Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2026 yılı içerisinde 4 farklı soruşturma dosyası üzerinden

yürütülen soruşturmalarda ülkemizde çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren bazı şirketlerin sosyal medya üzerinden vermiş oldukları reklamlar ile forex ve kripto yatırım reklamları yayınlayarak söz konusu reklamlar aracılığı ile kişisel bilgilerini şirketler tarafından oluşturulan sistemi kaydeden yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadi ile dolandırıldığının tespit edildiği, söz konusu soruşturmalar kapsamında bu dolandırıcılık yönteminin münferit şirketler bünyesinde değil çok daha büyük bir organizasyon kapsamında gerçekleştirildiğinin anlaşılması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca Bilişim Sistemlerinin Banka veya Kredi Kurumlarının Aracı Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kurulu Kanununa Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları yönünden soruşturma başlatıldığı, Başlatılan soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan Analiz ve Değerlendirme Raporları, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mali Analiz Raporları, şüphelilerin ve söz konusu şirketlerin tespitine yönelik yapılan araştırmalar neticesinde düzenlenen tutanaklar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalar, araştırmalar ve tespitler neticesinde;

İsrail vatandaşı olan şahıslar tarafından yönetilen dolandırıcılık organizasyonunda, ilk olarak

farklı ülkelerde, İsrailli dolandırıcılık baronları tarafından operasyondan sorumlu şahısların belirlendiği, ardından bu şahıslar tarafından ilgili ülkelerde şirket kurulumu, abonelikler, insan kaynakları yönetimi ve muhasebe gibi organizasyonel konuların planlanmasının yapılarak hedef ülkelerin dışındaki ülkelerde paravan çağrı merkezi adı altında firmaların kurulduğu, devamında birçok farklı dili bilen şahıslara yönelik olarak "conversion agent" ve "retention agent" unvanıyla iş ilanları oluşturulduğu, bu iş ilanları kapsamında başvuran şahısların bir haftalık eğitime tabi tutulduğu, bu eğitim kapsamında her bir şahsa bir kod ad verildiği ve bu şahıslardan kendilerine maske hayat hikayesi hazırlanması talimatı verildiği, bu

hayat hikayesinin dolandırılmak istenilen mağdurları etkileyebilecek (Oxford vb. üniversite mezunu olmak gibi) unsurların eklenmesine özen gösterildiği, şahısların işe başlamadan önce yalan makinesine sokularak herhangi bir güvenlik gücü ile ilişkisi olup olmadığının netleştirildiği, testte başarısız olan kişilerin işe alınmadığı, işe alınan şüphelilerin çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren iş yerlerine telefon sokmasının yasaklandığı ve ofis içerisinde ibranice konuşmanın da belirlenen yasaklar arasında

olduğu,

Şüphelilerin bu kapsamda; ülkemizde kurmuş oldukları sözde çağrı merkezi, danışmanlık ve turizm şirketi adı altında faaliyet gösteren şirketlerde istihdam ettikleri şüpheliler aracılığıyla, sosyal medya, arama motorları ve çeşitli internet siteleri üzerinden farklı yatırım platformları adı altında kısa sürede yüksek kazanç garantisi içerikli olan ve ağırlıklı olarak forex yatırımı reklamları yayınladıkları, söz konusu reklamları görerek, şüpheliler tarafından yönetilen uygulama veya sitelere kişisel bilgilerini kaydeden mağdurların bilgilerinin, şirket içerisinde bulunan CRM (müşteri takip paneli) ekranlarına düşmesinin akabinde söz konusu bilgilerin CRM çalışanları tarafından şirket içerisinde bulunan ve kayıt oluşturan mağdurların uyruğuna ve konuştuğu dile göre, o dili bilen kişi olarak, mağdurlar ile ilk teması kurmak üzere istihdam edilen çağrı merkezi çalışanlarına iletilerek mağdurları arama talimatı verildiği,

Bu talimata istinaden müşteri temsilcisi olarak adlandırılan şüpheliler tarafından internet tabanlı arama sistemleri ve iletişim uygulamaları aracılığıyla mağdurların arandığı, mağdurlarla yapılan görüşmelerde, kurulan firmanın unvanı yerine israilli dolandırıcılık baronları tarafından kısa periyotlarla değiştirilmek üzere sıkı denetimlerin uygulanmadığı ülkelerden para karşılığı sözde lisans alınan platformların isminin mağdurlara bildirildiği (Inefex, Quantum AI, Algo Education, Exentral-Int vb.), bu platform isimleri üzerinden dolandırıcılık eylemlerine bir süre devam edilmesinin akabinde mağdurlar

tarafından ilgili platform hakkında şikayetlerin birikmesinin ardından, şüphelilerin yeni bir platform ismini kullanmaya başladıkları, şüphelilerin mağdurlara yatırım fırsatı bulunduğu yönünde bilgilendirme yaparak mağdurların ikna edilmesinin akabinde mağdurlardan kayıt ücreti adı altında düşük miktarlarda tutarlar alındıktan sonra mağdurların, şirket içerisinde daha tecrübeli ve ikna kabiliyeti yüksek olduğu değerlendirilen diğer şüphelilere yönlendirildiği, bu şüphelilerin mağdurlar ile daha detaylı görüşmeler gerçekleştirerek yatırım yapılması yönünde ikna sürecini yürüttükleri, müştekilerin ikna edilmesinin ardından şüphelilere ait yurt dışında bulunan banka hesaplarına veya kripto cüzdanlarına para yatırmalarının sağlandığı,

Ardından soruşturmaya konu olan ve tamamen şüphelilerin kontrolü altında bulunması sebebiyle kazanç verilerini değiştirebildikleri sözde yatırım takip ekranlarında mağdurları kâr etmiş veya piyasa şartlarıyla parasını kaybetmiş gibi gösterdikleri, burada mağdurların kâr ettiklerine dair gösterimin amacının, mağdurların sisteme daha fazla para yatırmasını sağlamak olduğu, mağdurların paralarını çekmek istediğinde ise hesapta bloke olduğu, bu blokenin kaldırılabilmesi için daha fazla para yatırılması gerektiği veya belirlenen vergi tutarının yatırılması gerektiği gibi gerekçelerle mağdurlardan daha fazla

para yatırma talebinde bulunulduğu, devamında mağdurların paralarının iade edilmediği ve mağdurlar ile iletişimin kesildiği, şüphelilerin mağdurlar tarafından gönderilen tutarlar ile herhangi bir yatırım işlemi yapılmaksızın söz konusu tutarları kendi kontrollerindeki banka hesaplarına veya kripto para cüzdanlarına aktardıkları, Şüphelilerin söz konusu eylemlerini, şirket içerisinde, hedef ülke konumunda bulunan ülkelerin konuşma dilini bilen birden fazla müşteri temsilcisi, hedef ülkelere göre oluşturulmuş şirket içi takımlar

ve bu takımları yöneten takım lideri ve mağdurlar ile görüşmeyi gerçekleştiren kişilerin mağdurlar ile yapmış olduğu görüşmeleri dinleyerek bu görüşmeleri denetleyen kalite kontrol birimi, ofis yöneticisi, muhasebe sorumlusu, insan kaynakları birimi gibi sistematik ve organize şekilde sürdürdükleri, çalışanların hedef ülkelerin saat dilimlerine uygun olacak şekilde vardiyalı olarak çalıştırıldığı, tüm bu faaliyetlerin hedef ülke konumunda bulunan ülkelerden veya ülkemizden herhangi bir lisans almadan, denetlenmeyen aracı kurumlar üzerinden gerçekleştirildiği,

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının yapmış olduğu kapsamlı çalışmalarda, İsrail

vatandaşlarının yönettiği bu örgütlenmenin faaliyetlerini ülkemize kaydırma arayışı içinde olduğunun tespit edildiği, bu kapsamda 2017 yılı içerisinde israil toprakları içerisinde mezkur dolandırıcılık faaliyetinin tamamen yasaklanmasına dair yasanın İsrail meclisinde kabul edildiğinin ancak bu yasanın söz konusu faaliyetlerin yalnızca İsrail sınırlarında gerçekleştirilmesini yasakladığının, bu doğrultuda

İsrailli dolandırıcılık baronları tarafından şüphelilerin, israil vatandaşlarının dolandırılmaması adına katı bir şekilde talimatlandırıldığının, bu talimat neticesinde şüphelilerin dolandırıcılık eylemleri kapsamında israil ve abd vatandaşları haricinde kalan Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya Federasyonu, Singapur, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, İrlanda, Çin, İsviçre, Belçika, İsveç ve Güney Kore ülkeleri vatandaşları yoğunlukta olmak üzere tüm dünya geneline yönelik yatırım dolandırıcılığı gerçekleştirdiklerinin tespit edildiği,

Bu bilgiler ışığında, soruşturmamız kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla

Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Interpol-Europol Daire Başkanlığı aracılığı ile bu şirketler ve platformlar üzerinden dolandırılan yüzlerce mağdura ait başvurular temin edilerek soruşturma dosyasına eklendiği, Şüphelilerin iki yıl içerisinde, yalnızca ofis gideri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen 13 MİLYAR TL tutarında işlem hacmine ulaştıkları, mağdurlardan elde ettikleri haksız kazancın ise 3 MİLYAR AMERİKAN DOLARINDAN fazla olduğunun anlaşıldığı, bu tutarın ise yurt dışında bulunan banka hesaplarında veya kripto cüzdanlarında tutulduğunun tespit edildiği,

Tüm bu tespitler doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma

kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, şüphelilerin yukarıda bahsedildiği şekilde dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirdikleri 29 farklı şirkete ait 44 çağrı merkezi ile söz konusu şirket çalışanı ve yöneticisi konumunda olduğu tespit edilen 239 şüpheliye ait 286 ikamet adresinden oluşan 328 adreste, şüphelilerin yakalanabilmesi ve suç delillerinin elde edilebilmesi amacıyla 18/09/2026 günü İstanbul ve Muğla illerinde eş zamanlı olarak operasyonel çalışma gerçekleştirilmiş olup, operasyon neticesinde 191

şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz

malvarlıklarına, şüphelilerin ve söz konusu şirketlerin banka hesaplarına, ödeme kuruluşu ve kripto para borsaları nezdindeki varlıklarına el konulmuş olup, Firari olan şüpheliler hakkında yakalama çalışmaları devam etmektedir.