Minik Leyla'nın öldürülmesine ilişkin dava sürüyor: Tutuklu amca dahil 7 sanık yargılanıyor

Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dava yeniden görülmeye devam ediyor. Biri tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın son duruşmasında, Cumhuriyet savcısı tutuklu amca Yusuf Aydemir ile sanıklar M.A.A. ve B.D. hakkında mahkumiyet talep etti.

Mahkeme heyeti, amca Yusuf Aydemir'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 26 Haziran'a erteledi.

Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar A.A, Y.A, B.D, H.D., M.A.A. ve M.A. ile Leyla'nın annesi Şükran Aydemir katıldı. Tutuklu amca Yusuf Aydemir ise cezaevinden SEGBİS (ses ve görüntü sistemi) yoluyla bağlandı.

Mahkeme heyeti, her sanığın bir avukat tarafından temsil edilmesini isteyince duruşmaya kısa bir ara verildi ve Ağrı Barosu sanıklar için yeni avukatlar görevlendirdi.

"KATİLİ GÖZLERİMLE GÖRMEDİM, GÖRSEYDİM DİŞLERİMLE PARÇALARDIM"

Mahkeme başkanının "Şikayetçi misin?" sorusu üzerine söz alan anne Şükran Aydemir, yaşadığı büyük acıyı şu sözlerle dile getirdi:

Katil kimse ondan şikayetçiyim. kimsenin günahını alamam, kimin katil olduğunu bilmiyorum. Katili gözlerimle görmedim, görseydim dişlerimle parçalardım. 8 senedir aynı acıyı yaşıyorum. Evlat acısı zordur, şehir, ülke değişsem de acı yine benimle geliyor. Acımı yaşıyorum. Ben bunu katliam olarak görüyorum. Ağrı ve doğuda adam öldürmeler oluyor ama çocuklara karşı işlenmiyor.

AİLE İÇİ HUSUMET İDDİALARINA CEVAP

Mahkemenin aile içinde bir düşmanlık olup olmadığını sorması üzerine anne Aydemir, aile arasında bir husumet olmadığını, herkesin arasının iyi olduğunu belirtti.

İlk soruşturma sırasında amca Yusuf ile aralarında husumet olduğuna dair verdiği ifade hatırlatılınca ise, "Soruşturma aşamasında 'Yusuf ile aramızda husumet vardır' dediğimi hatırlamıyorum. O anki acıyla böyle bir beyanda bulunmuş olabilirim. Yusuf ile B.D arasında tartışma olmuş eşim ortamı sakinleştirmek adına Yusuf'a vurmuştu, bundan dolayı husumet oluşmadı." dedi.

SANIKLAR BERAAT İSTEDİ, SAVCI CEZALANDIRILMALARINI TALEP ETTİ

Duruşmada söz alan sanıklar, süreç nedeniyle mağdur olduklarını öne sürerek mahkemeden beraatlerini talep ettiler. Ancak esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı; sanıklar M.A.A. ve B.D. ile tutuklu bulunan amca Yusuf Aydemir'in mahkumiyetini istedi.

DURUŞMA 26 HAZİRAN'A ERTELENDİ

Talepleri ve mütalaayı değerlendiren mahkeme heyeti, davanın tek tutuklu sanığı olan amca Yusuf Aydemir'in tutukluluk durumunun aynen devam etmesine karar verdi.

Mahkeme, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı 26 Haziran tarihine erteledi.

NE OLMUŞTU?

Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesini ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmış ve cansız bedeni, kaybolduktan 18 gün sonra yerleşim yerine 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuş, vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan çocuğun cenazesi Bezirhane köyünde defnedilmişti.

Olayın ardından minik Leyla'nın ölümüne ilişkin 7 sanık hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Davanın 2 Ekim 2020'de bu mahkemede görülen karar duruşmasında tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılmış, diğer sanıklar Y.A, B.D, H.D, M.A, M.A.A. ve A.A. ise delil yetersizliğinden beraat etmişti.

YEREL MAHKEMENİN KARARI BOZULMUŞTU

Dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanığa ceza verilebilmesi için her türlü şüpheden uzak delil olması gerektiğine ve çeşitli usul eksikliklerine işaret ederek, yerel mahkemenin kararını tüm sanıklar yönünden bozmuştu. Yerel mahkemenin kararını hem esas hem usul yönünden bozan mahkeme, Yusuf Aydemir'in de tahliyesine karar vermişti.

Bu karara Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığının 4 Ocak 2021'de yaptığı itiraz da Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince reddedilmişti. Dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu, 1. Ceza Dairesinin bozma kararını hukuka uygun bulmuştu.

Bozma kararı üzerine 8 Ekim 2021'de Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden yargılanan tüm sanıkların delil yetersizliğinden beraatine karar verilmişti.

İtiraz üzerine incelenen dosya Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmuştu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, yeniden yargılanan 7 sanık hakkında verilen beraat kararını hukuka aykırı bularak hükmün bozulmasını talep etmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi de sanıklar hakkında verilen kararı bozmuştu. (AA)