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Halk TV Türkiye Minguzzi cinayetinde tahliye edilen sanıktan pişkin yayın: Cezaevi günlerini gülerek anlattı

Minguzzi cinayetinde tahliye edilen sanıktan pişkin yayın: Cezaevi günlerini gülerek anlattı

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde suç ortağı olduğu iddiasıyla yargılanıp tahliye edilen M.A.D., açtığı canlı yayında cezaevi günlerini kahkahalarla anlattı. Görüntülere tepki yağdı.

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Minguzzi cinayetinde tahliye edilen sanıktan pişkin yayın: Cezaevi günlerini gülerek anlattı

Türkiye'yi sarsan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında, tutuklanan ve yargılama sonucunda tahliye edilen M.A.D., açtığı sosyal medya yayınındaki tavırlarıyla büyük tepki topladı.

Görüntülerde M.A.D.'nin, cezaevinde geçirdiği yaklaşık iki aylık süreci kahkahalar atarak aktardığı görüldü. Koğuştakilerin kendisine suçunu merak ederek sorular yönelttiğini belirten Doğan, gerçeği gizleyip "kader mahkumuyum" diyerek kendisini acındırmaya çalıştığını anlattı.

Minguzzi cinayetinde tahliye edilen sanıktan pişkin yayın: Cezaevi günlerini gülerek anlattı - Resim : 1

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre yayında Maltepe'den Adana'ya sevk sürecine ve koğuşa geçiş anlarına da değinen M.A.D., yaşadıklarını adeta sıradan bir olay gibi aktardı. Sosyal medyada o görüntülere tepki yağdı.

"DÖVMESİNLER DİYE"

Doğan, canlı yayın sırasında koğuştaki günlerini şu sözlerle dile getirdi:

"Davası yeni, 2 ay olmuş mahkumuz. Şimdi millet görüyor beni, 'Bu neyden girmiş?' diyor. Adamlar merak ediyor. Soruyorlar bana: 'Neyden geldin?' Ben de diyorum: 'Kader mahkumuyum.' Acındırıyorum kendimi, dövmesinler diye beni."

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanıklar B.B. ile U.B. "çocuğu kasten öldürme" suçundan 24'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Aynı dosyada yargılanan M.A.D. ile A.Ö. ise beraat ederek serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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