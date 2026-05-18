Ahmet Minguzzi’nin katili yine rahat durmadı! Cezaevi aracını parçaladı, jandarmayı tehdit etti

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kaykay malzemesi almak için gittiği bir pazarda bıçaklı saldırıya uğradı.

Saldırgan Berkay B., Mattia Ahmet'i bıçaklarken, diğer saldırgan Umutcan B. ise kanlar içinde yere düşmesine rağmen defalarca kez tekmeledi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mattia Ahmet hayatını kaybetti.

21 Ekim 2025'te sonuçlanan davada, İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, ana failler Berkay B. ve Umutcan B.'yi "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan, hiçbir takdiri indirim uygulamadan çocuk hukuku üst sınırından 24'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Katil Berkay B. cezaevinde de rahat durmadı. Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan Berkay B., Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürülmek üzere sevk aracına bindirildi.

GÜVENLİK KAMERASINI PARÇALADI

Sabah'taki habere göre Berkay B., jandarmadan sigara istedi. İsteği reddedilen Berkay B. sinirlenerek jandarma görevlilerine uzun süre mukavemet gösterdi.

Berkay B., ring aracının kapılarını tekmeledi. Hazırlanan bilirkişi raporunda, Berkay B.'nin ring aracı içerisindeki koruma demirini yerinden söktüğü ve eline geçirdiği bu demir parçasıyla araç içi güvenlik kamerasına defalarca vurarak parçaladığı kaydedildi.

'BENİ HIRSIZLIK MAHKUMLARIYLA KARIŞTIRMAYIN'

Ayrıca Berkay B., jandarmaya, "Beni hırsızlık mahkumlarıyla karıştırmayın, ben cinayetle yargılanıyorum. Ringteki kameraya zarar vereceğim" diyerek tehditler savurdu.

Berkay B. hakkında, 'Hakaret', 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' ve 'Kamu Malına Zarar Verme' suçlarından 1 yıl 11 aydan 6 yıl 10 aya kadar hapis cezası istendi.