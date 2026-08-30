MHP'li Yıldız'dan UltrAslan lideri Sebahattin Şirin'e ziyaret

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı verilen UltrAslan lideri Sebahattin Şirin'i MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız ziyaret etti.

"UZUN YILLARDIR ARKADAŞLIĞIMIZI SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ..."

Şirin'e yaptığı ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Yıldız, Şirin'in X paylaşımı şu şekilde oldu:

Uzun yıllardır arkadaşlığımızı sürdürdüğümüz, Galatasaray tribünlerinin sevilen ismi Sebahattin Şirin beyi İstanbul’daki hanesinde ziyaret ettim.



Sohbetimizde, devletimizin her daim yanında olduğunu vurgulayarak tribünlerimizde sağduyu, kardeşlik, birlik ve beraberliğin hâkim olması temennisinde bulundu.

Samimi misafirperverliği ve anlamlı hediyesi için kendisine teşekkür ediyorum.

SERBEST KALMASINDAN SONRA İKİ İDDİASINI DA BAŞSAVCILIK YALANLAMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ultrAslan lideri Sebahattin Şirin’in testlerinin negatif çıktığı ve “Sayın Öcalan’a özgürlük” sözlerini ironi amacıyla söylediği yönündeki iki iddiayı dosyadaki belgelerle yalanlamıştı.

Şirin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gözaltına alındığım günün akşamında Bağcılar Devlet Hastanesi’nde verdiğim tahlillerden sonra ertesi günü avukatlarım testlerin sonuçlarının negatif olduğunu bana bildirdiler” ifadelerini kullanmış, Başsavcılık ise bu iddianın gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Şirin’den Bağcılar Devlet Hastanesinde alınan numunelerin toksikolojik incelemeye tabi tutulmadan fiziki olarak savcılığa gönderildiği belirtmişti.

SAYIN ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK SÖZLERİ

Şirin, Bayrampaşa Devlet Hastanesi önündeki sözlerine ilişkin açıklamasında şunları söylemişti:

“Adliyeye sevk edileceğim gün Bayrampaşa Devlet Hastanesine rapor almaya giderken oradan da tekrardan tahlil için adli tıpa gideceğiz bilgisi verildikten sonra Bayrampaşa Hastanesi önünde basın mensuplarını görünce ironi olarak attığım slogan, bu kadar da mı ya serzenişiydi.”

Şirin ayrıca, “Mahkemede ise savcının bana avukatlarımın huzurunda bu konuyu sorduklarında sebebini anlatarak ironi dedim” ifadelerini kullandı.

Başsavcılık ise Şirin’in avukatı huzurunda verdiği ve ıslak imzayla imzaladığı ifadede “ironi” beyanının bulunmadığını açıklamıştı.

Şirin’in ifade tutanağındaki yanıtı şöyle aktarıldı:

“Hakkımda yürütülen soruşturmayla ilgili olarak emniyetten hastaneye sevk edildiğim esnada basın mensuplarına gördüğüm açık alanda terörsüz Türkiye sürecine, ülkenin birlik ve beraberliğine destek verdiğim için ‘sayın öcalana özgürlük, sayın öcalana özgürlük’ şeklinde söylemde bulundum. Başkaca bir amacım veya suç kastım bulunmamaktadır.”