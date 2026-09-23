MHP'li Yıldız'dan milletvekillerine uyarı: Suistimal edildiğine tanık oluyoruz

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milletvekillerinin yasama görevleri ile ilgili işlerin dışında çakarlı araç kullanmamaları gerektiğini vurguladı.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 71. maddesi ve Trafik Yönetmeliği’nin 141. maddesini paylaşan Yıldız, şu ifadere yer verdi:

'ÇAKAR LAMBA BİR STATÜ SEMBOLÜ DEĞİL'

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 71. maddesi ve Trafik Yönetmeliği’nin 141. maddesi çakar kullanımını sınırlandırmıştır. Çakar lamba, bir statü sembolü değil, acil durum ve görev gerekliliği için kullanılmak üzere devlet tarafından yetkilendirilmiş araçlara verilen bir haktır.

Ambulanslar, itfaiye araçları, emniyet ve jandarma ekipleri, acil durum müdahale araçları,

devlet protokol araçları gibi sınırlı sayıda resmi araç tarafından sadece görev anında kullanılabilir.

'SUİSTİMAL EDİLDİĞİNE ÇOK SIK TANIK OLUYORUZ'

Bu hakkın suistimal edildiğine çok sık tanık oluyoruz. Özel işlerinde berbere,manava ,

bakkala gidip gelirken ,kırda gezerken çakar kullanan arkadaşları görüyoruz. Bu arkadaşların trafikte seyir halinde olan vatandaşlardan büyük tepki aldıklarını hatırlatmak istiyorum.

Ama, lakin, fakat demeden net olarak söylüyorum. Milletvekili arkadaşlar yasama görevleri ile ilgili işlerin dışında çakarlı araç kullanmamalıdır.