Metruk gecekonduda bir kadının cansız bedeni bulundu
İstanbul'un Kartal ilçesinde tek katlı metruk bir gecekonduda bir kadının cansız bedeni bulundu. Kimliği henüz belirlenemeyen kadının ölüm nedeninin otopsiyle netleşeceği bildirildi.
İstanbul'un Kartal ilçesinde metruk bir gecekonduda kadın cesedi bulundu.
İstanbul'un Kartal ilçesinde tek katlı metruk gecekondunun içinde kadın cesedi bulundu. Olay, akşam saatlerinde Cevizli Mahallesi Esenlik Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, tek katlı metruk gecekonduda hareketsiz yatan bir kadını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
SAĞLIK EKİPLERİ KADININ ÖLDÜĞÜNÜ BİLDİRDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.
TALİHSİZ KADININ KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ
Olay yeri inceleme ekipleri, gecekondu ve çevresinde delil toplama çalışması yürüttü. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kadının cenazesi, kimliğinin belirlenmesi ve kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, olayın aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlattı. (DHA)