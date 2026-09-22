Metrekareye 30 kilogram yağış düştü: Ekipler teyakkuza geçti

Yalova'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 30 kilogram düşen kentte bazı caddeler ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Ekipler, olası su baskınlarına karşı teyakkuza geçti.

YARIN AKŞAMA KADAR SÜRECEK

Meteorolojiden alınan bilgiye göre yağışların yarın akşama kadar daha devam etmesi bekleniyor. (DHA)

ŞİDDETLİ YAĞIŞTA BUNLARA DİKKAT

Şiddetli yağış sırasında can ve mal güvenliği için bazı önlemlerin alınması önem taşıyor. Uzmanlar, özellikle sel ve su baskını riskine karşı vatandaşların dikkatli olmasını öneriyor.

Yağış sırasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması, zorunlu olmadıkça araç kullanılmaması gerekiyor. Sel sularının bulunduğu yollara girilmemesi ve su basmış alanlardan yürüyerek geçilmeye çalışılmaması önem taşıyor.