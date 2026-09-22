Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Metrekareye 30 kilogram yağış düştü: Ekipler teyakkuza geçti

Metrekareye 30 kilogram yağış düştü: Ekipler teyakkuza geçti

Yalova’da sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Metrekareye 30 kilogram yağışın düştüğü kentte bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Metrekareye 30 kilogram yağış düştü: Ekipler teyakkuza geçti

Yalova'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 30 kilogram düşen kentte bazı caddeler ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Ekipler, olası su baskınlarına karşı teyakkuza geçti.

Metrekareye 30 kilogram yağış düştü: Ekipler teyakkuza geçti - Resim : 1

Sağanak bir anda esir aldı: Araçlarda mahsur kaldılarSağanak bir anda esir aldı: Araçlarda mahsur kaldılar

YARIN AKŞAMA KADAR SÜRECEK

Meteorolojiden alınan bilgiye göre yağışların yarın akşama kadar daha devam etmesi bekleniyor. (DHA)

Metrekareye 30 kilogram yağış düştü: Ekipler teyakkuza geçti - Resim : 3

ŞİDDETLİ YAĞIŞTA BUNLARA DİKKAT

Şiddetli yağış sırasında can ve mal güvenliği için bazı önlemlerin alınması önem taşıyor. Uzmanlar, özellikle sel ve su baskını riskine karşı vatandaşların dikkatli olmasını öneriyor.

Yağış sırasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması, zorunlu olmadıkça araç kullanılmaması gerekiyor. Sel sularının bulunduğu yollara girilmemesi ve su basmış alanlardan yürüyerek geçilmeye çalışılmaması önem taşıyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Yalova Sağanak Yağış
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro