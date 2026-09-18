Sağanak bir anda esir aldı: Araçlarda mahsur kaldılar

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı caddeler göle dönerken, ev ve iş yerlerini de su bastı.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Araçlarında mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yağışın etkisini yitirmesinin ardından belediye ekipleri, suların tahliye edilmesi için çalışma başlattı. (DHA)

ŞİDDETLİ SAĞANAKTA NE YAPILMALI?

Şiddetli sağanak sırasında alınacak basit önlemler, sel ve su baskını riskine karşı hayati önem taşıyor. Özellikle yağışın yoğunlaştığı anlarda dere yatakları, alt geçitler ve su birikintilerinden uzak durulması gerekiyor.

ŞİDDETLİ SAĞANAKTA DIŞARI ÇIKMAYIN

Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamak, mümkünse güvenli ve kapalı alanlarda bulunmak gerekiyor. Araçla yola çıkılması halinde su birikintilerinden geçmeye çalışılmamalı. Görüş mesafesinin düştüğü anlarda hız azaltılmalı ve takip mesafesi artırılmalı.

SU BASKINI RİSKİNE DİKKAT

Alt geçit, bodrum kat, dere yatağı ve eğimli araziler gibi suyun hızla birikebileceği bölgelerden uzak durulmalı. Ev ve iş yerlerinde bodrum katlar için gerekli önlemler alınmalı, elektrikli cihazlara su temas etmesi halinde müdahale edilmemeli.

YILDIRIM VE FIRTINAYA KARŞI ÖNLEM

Gök gürültülü sağanak sırasında açık alanlarda, ağaç altında ve metal yapılara yakın yerlerde beklenmemeli. Mümkünse kapalı bir binaya girilmeli ve yağışın etkisini yitirmesi beklenmeli.