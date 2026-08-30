Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı: İstanbul için saat verildi

Meteorolojinin pazar raporuna göre yurt genelinde birçok kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması öngörülürken, İstanbul'da ise öğle saatlerinde bazı ilçelerde yağmur geçişleri görülebilecek.

SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde de yağış bekleniyor.

Meteoroloji'nin saatlik tahmin haritasında 06.00-12.00 arasında özellikle Marmara'nın doğusundan başlayarak Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun geniş bölümünde yağışlı hava görülüyor.

ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT

12.00-18.00 saatleri arasında yağışların yurdun kuzey ve iç kesimlerinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Haritada Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve İç Anadolu'nun önemli bölümünde sağanak yağış işaretleri yer alıyor.

İstanbul için de günün kritik saatleri bu zaman aralığı içerisinde bulunuyor.

İSTANBUL'DA 12.00-16.00 ARASI DİKKAT

Hava Forum'un İstanbul tahminine göre megakent pazar gününe parçalı bulutlu ve güneşli başlayacak. Ancak 12.00 ile 16.00 saatleri arasında bazı ilçelerde kısa süreli yağış geçişleri yaşanabilir.

Yağış ihtimalinin özellikle Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nda daha yüksek olduğu belirtiliyor. İstanbul'da sıcaklığın ise 27-28 derece civarında olması bekleniyor.

Meteoroloji'nin saatlik haritasında da öğle saatlerinde İstanbul ve çevresinde yağış ihtimali görülürken, akşam saatlerine doğru yağışlı alanların Marmara'dan büyük ölçüde çekildiği görülüyor.

AKŞAM SAATLERİNDE YAĞIŞLAR AZALACAK

18.00-24.00 saatleri arasında yurdun büyük bölümünde yağışların etkisini kaybetmesi bekleniyor. Meteoroloji haritasında bu saatlerde yağışların daha çok Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yoğunlaştığı görülüyor.

Gece yarısından sonra ise yağış alanının daha da daralması ve ülke genelinde parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.