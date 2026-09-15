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Halk TV Türkiye Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı: İstanbul için saat verildi

Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı: İstanbul için saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun birçok bölgesinde sağanak yağışların etkili olacağını, öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar İstanbul'da da yağış geçişlerinin görülebileceğini duyurdu.

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Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı: İstanbul için saat verildi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 15 Eylül Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre yurdun birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Manisa, Adana, Mersin, Osmaniye, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı: İstanbul için saat verildi - Resim : 1

İSTANBUL İÇİN SAAT VERİLDİ

İstanbul’un kuzey kesimleri ile Kırklareli’nin kıyı bölgelerinde de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. MGM’nin tahminine göre İstanbul’da yağış geçişleri öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar görülebilecek.

DOĞU KARADENİZ’DE SICAKLIK DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının Doğu Karadeniz’de 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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