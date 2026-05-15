Meteoroloji uyarıları peş peşe dizdi: 3'ü büyükşehir 11 ilde alarm verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşullarına karşı kapsamlı bir tahmin raporu paylaştı. Sağanak yağışların şiddetini artıracağı, rüzgarın kuvvetli eseceği ve bazı bölgelerde toz taşınımının görüleceği bildirilirken; özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu hattındaki iller için uyarı seviyesi "Sarı" koda yükseltildi.

METEOROLOJİ UYARILARI PEŞ PEŞE DİZDİ

MGM’nin son değerlendirmelerine göre; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Ankara ve Eskişehir hariç), Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Yağışların; İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş'ın batısı, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde ise 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda rüzgarın güneyli yönlerden saatte 40-60 kilometre hıza ulaşması öngörülürken; bu bölgelerde beklenen toz taşınımı nedeniyle çamur yağışı, görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüş gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Ayrıca Marmara ve Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

3'Ü BÜYÜKŞEHİR 11 İLDE ALARM VERDİ

Meteoroloji tarafından yayımlanan uyarı haritasına göre, 3'ü büyükşehir toplam 11 il için "Sarı" kodlu (Az Tehlikeli) meteorolojik uyarı yapıldı.

Gök gürültülü sağanak yağış ve yıldırım riski altındaki iller şu şekildedir:

İl Adı Uyarı Rengi Uyarı Seviyesi Amasya Sarı Az Tehlikeli Artvin Sarı Az Tehlikeli Bingöl Sarı Az Tehlikeli Çorum Sarı Az Tehlikeli Giresun Sarı Az Tehlikeli Ordu (Büyükşehir) Sarı Az Tehlikeli Rize Sarı Az Tehlikeli Samsun (Büyükşehir) Sarı Az Tehlikeli Tokat Sarı Az Tehlikeli Trabzon (Büyükşehir) Sarı Az Tehlikeli Tunceli Sarı Az Tehlikeli

BUGÜN HAVA KAÇ DERECE?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Çanakkale çevrelerinde, gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege'nin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, K. Maraş'ın batısı, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir ve Ankara hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bitlis, Şırnak, Van ve Hakkari çevreleri ile zamanla bölgenin batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, doğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli(40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz’in doğusunda fırtına; Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Batı Karadeniz’in batısı sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusu batıdan 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde 3 ila 5, sabah ve öğle saatlerinde doğusu batıdan 6 ila 8 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, doğusu yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, pus ve yağış anında orta; sis anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli, öğle saatlerinden sonra Güney Ege’nin güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve güneybatıdan, güneyi batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde güneyi 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile öğle saatlerinde Antalya Körfezi aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 4 ila 6, gece saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,0 m, gece saatlerinde 0,25 ila 0,50 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.