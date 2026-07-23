Meteoroloji uyardı! 6 ilde denize girmek yasak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli sağanak ve olumsuz deniz koşulları uyarılarının ardından İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya'da vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla birçok sahil ve plajda denize girmek geçici süreyle yasaklandı.

SAĞANAK YAĞIŞLAR YURT GENELİNDE ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Yurdun çeşitli bölgelerinde etkisini göstermeye başlayan sağanak yağışlar ve olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre özellikle Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'da yer yer kuvvetli yağışlar beklenirken, hava sıcaklıklarının da hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor. Bu durum, denizlerde dalga boyunun yükselmesine ve tehlikeli boyutlara ulaşmasına neden oldu.

İSTANBUL'DA BİRÇOK İLÇEDE PLAJLAR KAPATILDI

Olumsuz hava şartlarının ardından valilikler ve kaymakamlıklar harekete geçti.

İstanbul'da Beykoz Kaymakamlığı, Karadeniz kıyısındaki sahil, plaj ve koylarda dalga yüksekliğinin tehlikeli seviyeye çıkması nedeniyle 23-27 Temmuz tarihleri arasında denize girmeyi yasakladı.

Arnavutköy, Sarıyer (Kısırkaya), Şile ve Eyüpsultan ilçelerinde de kaymakamlık kararlarıyla deniz girişleri geçici olarak durduruldu.

TEKİRDAĞ'DA İKİ GÜN YASAK KARARI

Tekirdağ Valiliği, Saray ilçesindeki tüm plajlarda 23-24 Temmuz tarihlerinde denize girilmesine izin verilmeyeceğini duyurdu. Jandarma ekipleri sahil boyunca denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Karadeniz'e kıyısı bulunan illerde de tehlikeli dalgalar nedeniyle yasaklar peş peşe geldi.

ZONGULDAK'TA CUMA GÜNÜNE KADAR YASAK

Zonguldak Valiliği, vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla bugün ve yarın boyunca denize girmenin yasaklandığını bildirdi.

KOCAELİ'NDE YASAK SÜRESİZ DEVAM EDECEK

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki tüm sahillerde denize girilmesi, ikinci bir duyuruya kadar yasak kapsamına alındı.

SAKARYA SAHİLLERİNDE KIRMIZI BAYRAK ÇEKİLDİ

Sakarya'nın Karadeniz kıyısındaki Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerindeki sahillerde denize girişlere izin verilmiyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri sahillere kırmızı bayrak çekerek vatandaşları uyardı.

KIRKLARELİ'NDE TÜM PLAJLARDA YASAK

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ilçesinde Demirköy Kaymakamlığı, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle ilçedeki tüm plajlarda denize girilmesinin bugünden itibaren yasaklandığını açıkladı. (AA)