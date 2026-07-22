İstanbul'da dalga alarmı! 3 ilçede denize girmek yasaklandı

Meteorolojik değerlendirmelerin ardından harekete geçen ilçe kaymakamlıkları, can güvenliğini tehdit eden yüksek dalga boyları sebebiyle peş peşe yasak kararları aldı. İstanbul'un Beykoz ilçesinde 5 gün, Arnavutköy ve Sarıyer ilçelerinde ise yarın dalga boyu yüksekliği nedeniyle denize girmek yasaklandı.

BEYKOZDA 5 GÜN BOYUNCA DENİZE GİRMEK YASAK

Beykoz Kaymakamlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, ilçe sınırları içerisinde yer alan ve Karadeniz'e açılan tüm sahiller, plajlar ile koylarda rüzgar ve dalga şiddetinin tehlikeli boyutlara ulaştığı vurgulandı.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri uyarınca alınan karar doğrultusunda, 23-27 Temmuz tarihleri arasında 5 gün boyunca ilçede denize girmek tamamen yasaklandı.

ARNAVUTKÖY'DE YARIN DENİZE GİRİLEMEYECEK

Benzer bir tedbir kararı da Arnavutköy ve Sarıyer cephesinden geldi. Arnavutköy Kaymakamlığı, kıyılarda yükselen dalga boylarının can güvenliği riski oluşturması gerekçesiyle İl İdaresi Kanunu kapsamınca yarın gün boyunca denize girilmesini yasakladı.

SARIYER'DE KISIRKAYA HALK PLAJI KAPATILDI

Son meteorolojik raporları inceleyen Sarıyer Kaymakamlığı ise yarın gün bitimine kadar dalga yüksekliğinin tehlike arz etmeye devam edeceğini bildirdi. Olası bir olumsuzluğun önüne geçebilmek adına ilçedeki Kısırkaya Halk Plajı geçici olarak vatandaşların girişine kapatıldı.