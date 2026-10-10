Mersin'de iki vekil birbirine girdi: Başrolde CHP'den AKP'ye geçen isim var

Mersin’in Mut ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali, AKP’li ve İYİ Partili vekillerin tartışmasına sahne oldu.

Tarihi Karacaoğlan Çınaraltı’nda düzenlenen festivalin açılışına milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Festival programında Mut’un zeytin ve zeytinyağı üretiminin tanıtımı öne çıkarken, açılış konuşmaları sırasında siyasi tansiyon yükseldi.

ÇAKIR VE KOCAMAZ BİRBİRİNE GİRDİ

AKP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ile İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz arasında sözlü tartışma çıktı.

Çakır’ın kürsüde yaptığı konuşmada kullandığı sert ifadelerin ardından Kocamaz ile arasında karşılıklı sözlü gerilim yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki milletvekili birbirlerinin üzerine yürüdü.

HIRSIZIN PARTİSİ OLMAZ SÖZÜ ORTAMI GERDİ

Hasan Ufuk Çakır konuşmasında, “Ben halkın vekiliyim. Hırsızın partisi olmaz, hırsız hırsızdır” ifadelerini kullandı.

Çakır, konuşmasının devamında kamuoyunda tartışılan para iddialarına gönderme yaparak sert eleştirilerde bulundu. Çakır’ın sözleri siyasi değerlendirme niteliğinde olup, konuşmasında hedef aldığı kişiler hakkındaki suçlamalar kesinleşmiş yargı kararı olarak değerlendirilemez.

BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

Çakır’ın, “Buraya gelip de hiç bulamadığınız bir kalabalık bulup, yalanla bu milletin aklını çelemezsiniz” şeklindeki sözlerinin ardından Burhanettin Kocamaz ile arasındaki tartışma daha da sertleşti.

Festival alanında yaşanan gerginlik sırasında iki milletvekilinin karşı karşıya geldiği ve birbirlerinin üzerine yürüdüğü görüntülere yansıdı.