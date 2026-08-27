Melih Gökçek Mansur Yavaş'a teşekkür etti: AKP'li eski başkanı yerden yere vurdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımda, ODTÜ arazisi içinden geçen yol çalışmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gökçek, kendi döneminde başlattığı ve 9 yıldır tamamlanamayan projeyi devam ettirdiği için mevcut Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür etti.

GÖKÇEK'TEN YAVAŞ'A TEŞEKKÜR

Gökçek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Mansur Yavaş sonunda düşünmüş, taşınmış, demiş ki 'Arkadaş Melih doğru iş yapmış.' Ben bunu devam ettireyim'. Sen benim dediklerimi yapsan. Zaten mesele halolulur. Teşekkür etmek aklımdan geçmezdi ama ben ilk defa hayırlı bir iş yapan Mansur Yavaş'a teşekkür ediyorum. Yolumuzun da hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

TUNA'YA SERT ELEŞTİRİ

Eski başkan, kendisinin görevden alınmasından sonra belediye başkanlığına getirilen Mustafa Tuna'yı da hedef aldı. Gökçek, "Hiçbir şeyden anlamaz bir belediye başkanı vardır. Mustafa Tuna. O kendi yoldan vazgeçti. Niye? Solcular tepki gösteriyormuş. Ne olur tepki gösterse" dedi.

YOL PROJESİNİN ÖNEMİ

Gökçek, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile Hacettepe Üniversitesi arasında yaptığı 8,5 kilometrelik yolun Kuzey-Güney istikametinde Konya yoluna tek alternatif olduğunu belirterek, "Eskişehir yoluyla İncek Bulvarı'nı ve Mogan Gölü'nü birbirine bağlayacak olan bu yolun yapılması olmazsa olmaz" ifadelerini kullandı. Gökçek, kendi döneminde açtığı altı bulvarı hatırlatarak, "Kuzey-Güney istikametinde Konya yolunun alternatifi yok ki. Mecburen burayı açacaktım" dedi.

PROTESTO EDENLERE TEPKİ

Gökçek, bugün Ankara Belediyesi önünde yol projesini protesto edecek gruplara da seslenerek, "Siz kendi işinize bakın. Yaşamayın Ankara'da. Biz Ankara'yı sevenlere yapıyoruz bu yolları. Sevmeyenlere değil" ifadelerini kullandı.