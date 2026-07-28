Mehmetçik'ten Filenin Sultanlarına özel kutlama videosu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı özel bir video kliple kutladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Mehmetçiklerin Filenin Sultanları'na gönderdiği kutlama mesajına yer verildi.

"AYNI RUH AYNI TÜRKİYE"

Paylaşımda, "Aynı ruh, aynı Türkiye. Biri vatanı korur, biri bayrağı zirveye taşır. Vatan nöbetindeki Mehmetçiklerimizden, Milletler Ligi Şampiyonu olarak ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandıran Filenin Sultanları'na mesaj var. 2026 FIVB Milletler Ligi Şampiyonluğunuz kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

MSB'nin paylaşımında, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyonluğuna özel hazırlanan video klip de yer aldı.

NE OLMUŞTU?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi final maçında dünya 2 numarası Brezilya'yı 1-0 geriden gelerek 3-1 mağlup etti ve şampiyon oldu. Filenin Sultanları, 2023'ün ardından bu turnuvada 2. kez altın madalya kazandı.