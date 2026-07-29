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Mehmet Haberal butlan CHP'sinden istifa etti

Eski CHP Zonguldak Milletvekili ve Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, butlan CHP'sinden istifa etti. Haberal, istifa öncesinde Özgür Özel'e "Milim geri adım atma" diyerek desteğini iletmişti.

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Mehmet Haberal butlan CHP'sinden istifa etti

Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü ve 24. Dönem Zonguldak Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal, bugün butlan yönetimindeki CHP'den istifa ettiğini resmen duyurdu. Haberal, CHP Genel Merkezi’ne sunduğu istifa dilekçesinde, partinin kurucu felsefesiyle mevcut yönetimi arasındaki çelişkiyi temel gerekçe yaptı.

İstifa metninde, partinin kurucu felsefesi ile mevcut genel merkez yönetimi arasındaki çelişkiyi temel gerekçe olarak sunan Haberal, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Lozan kahramanı İsmet Paşa ve arkadaşlarının beraber kurduğu Cumhuriyetimizin ilkelerine, sistemine güçlü bir şekilde bağlılığımızı ve hizmetlerimizi sürdürürken bugün butlanla yönetilen üyesi bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum.”

Mehmet Haberal butlan CHP'sinden istifa etti - Resim : 1

NE OLMUŞTU: ÖZGÜR ÖZEL'E DESTEK TELEFONU

Haberal'ın resmiyet kazanan istifasının ve YENİ Parti'ye yönelen desteğinin arka planı, 27 Temmuz'da Gazeteci Mustafa Balbay'ın katıldığı yayında yaptığı açıklamalarıyla gün yüzüne çıkmıştı. Balbay, Haberal ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Balbay'ın aktardığı bilgilere göre Haberal, istifa kararından kısa süre önce Özgür Özel'i bizzat arayarak yeni siyasi hareket için safını belli etti ve Özel'e "Milim geri adım atma" tavsiyesinde bulundu.

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"MÜCADELEYE KATILMAMAK İÇİN KENDİMİ ZOR TUTUYORUM"

Aynı yayında Balbay, Haberal'ın yeni siyasi inşaya duyduğu heyecanı kendi sözleriyle izleyiciye aktardı. Asıl mesleği olan hekimliği en iyi şekilde yapmak istediğini belirten Haberal, Özel'in başlattığı harekete kayıtsız kalamadığını şu sözlerle ifade etti:

"Bu mücadeleye katılmamak için kendimi zor tutuyorum. Ben hekimim ve işimi en iyi şekilde yapmak istiyorum."

Mustafa Balbay ayrıca, Haberal gibi düşünen ve mevcut yapıyı geçersiz bularak YENİ Parti'ye yönelen çok geniş bir kesim bulunduğunu vurguladı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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