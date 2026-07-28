Meclis'te YENİ Parti için koltuk düzeni yeniden çizildi

TBMM'de temsil edilen siyasi parti grubunun 7'ye çıkması, Genel Kurul salonundaki fiziki düzenlemenin yenilenmesini zorunlu kıldı. Edinilen bilgiye göre TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, karardan önce YENİ Parti ve CHP yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan temasların ardından Numan Kurtulmuş, partilere resmi bir yazı göndererek, "TBMM'de temsil edilen siyasi parti grubunun 7'ye çıkması üzerine Genel Kurul'da oturma düzeninin yeniden belirlenmesine ihtiyaç olduğunu" bildirdi.

Açıklanan kararda, Başkanlık Divanı nihai kararını verene kadar geçerli olacak geçici formül duyuruldu. Kurtulmuş imzalı yazıda koltuk tahsisi şu ifadelerle aktarıldı:

"Başkanlık Divanı'nda bu konuda bir karar alınıncaya kadar geçici olarak siyasi parti gruplarının Genel Kurul'da oturma düzeninin, ön sıralar ile arka sıraların mevcut yerleşim düzeni göz önünde bulundurularak DEM Parti'nin mevcutta kullandığı iki ön sıradan birinin CHP Grubu'na tahsis edileceği..."

MECLİS'İN SOLDAN SAĞA SIRALAMASI

Başkanlık Divanı’nın oturuş yönü esas alınarak yapılan yeni sıralama soldan sağa doğru şu şekilde ilan edildi:

AKP

YENİ Parti

DEM Parti

CHP

MHP

İYİ Parti

Yeni Yol Partisi

Meclis Başkanlığı tarafından açıklanan bu geçici yerleşim düzeni, Başkanlık Divanı resmi kararını açıklayana kadar uygulanmaya devam edecek. (ANKA)