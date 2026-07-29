Meclis'te liseli öğrencilere taciz davasında en büyük delili açıkladı: Mahkeme ara kararı verdi

TBMM'de lise öğrencilerine yönelik taciz iddialarına ilişkin davada Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nin ara kararı açıklandı. Mahkeme, cinsel istismar suçlarında olayların çoğunlukla görüntü kaydıyla ispatlanmasının mümkün olmadığını vurgularken, dosyadaki mağdur beyanlarının kendi içinde tutarlı ve birbirini destekler nitelikte olduğuna dikkat çekti.

MECLİS'TE LİSELİ ÖĞRENCİLERE TACİZ DAVASINDA EN BÜYÜK DELİLİ AÇIKLADI

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi, değerlendirmesinde Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi'nin cinsel suçlara ilişkin yerleşik içtihatlarına da yer verdi.

Mahkemenin ara kararında, cinsel suçlarda, suçların niteliği gereği çoğu zaman doğrudan görüntü veya benzeri somut delillerle ispat edilemediği belirtildi. Bu nedenle mağdur ifadelerinin dosya kapsamındaki diğer delillerle birlikte değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Kararda, mağdurların anlatımlarının olay örgüsü bakımından birbiriyle uyumlu olduğu ve dosyada yer alan diğer bilgilerle çelişmediği değerlendirmesine yer verildi.

Yargıtay'ın cinsel suçlarda mağdur beyanının, tutarlı, istikrarlı ve hayatın olağan akışına uygun olması halinde mahkumiyet için önemli delil niteliği taşıdığı yönündeki içtihatları hatırlatıldı.

WHATSAPP YAZIŞMALARI DELİLLER ARASINDA YER ALDI

Mahkeme, farklı dönemlerde TBMM'de staj yapan öğrencilerin birbirlerinden bağımsız şekilde benzer olayları anlattıklarına dikkat çekti. Kararda, mağdur ifadelerinin yalnızca birbirini doğrulamadığı, elektronik yazışmalar, tanık anlatımları ve diğer maddi delillerle de desteklendiği belirtildi.

Dosyada yer alan WhatsApp yazışmaları tek tek incelenirken, bazı sanıkların staj sürecinde ve sonrasında mağdurlara gönderdiği mesajların olayların gelişimiyle uyumlu olduğu değerlendirildi.

Kararda, mesajların yalnızca arkadaşça iletişim olarak değerlendirilemeyeceği, içerikleri, gönderiliş tarihleri ve mağdur anlatımları birlikte ele alındığında cinsel amaç taşıyan bir iletişim modelini ortaya koyduğu ifade edildi.

Mahkeme, bazı sanıkların mesajları gönderdiklerini inkâr etmediğini ancak yanlış anlaşıldığını savunduklarını, bu savunmaların dosyadaki diğer deliller karşısında inandırıcı bulunmadığını kaydetti.

MAHKEME ARA KARARI VERDİ

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi, dosyada mevcut deliller ve taraf beyanlarını dikkate alarak ara kararını açıkladı.

Mahkeme, mağdur anlatımlarının delil niteliğine ilişkin değerlendirmesini gerekçelendirirken, yargılamanın dosyadaki mevcut deliller doğrultusunda devam etmesine karar verdi.

Gerekçeli kararda, mağdurların fiziksel temas iddialarının da olay bazında ayrı ayrı değerlendirildiği belirtildi. Bazı mağdurların sanıkların kendilerini odalarına çağırdığı, yalnız kaldıkları sırada bel, sırt, omuz, göğüs ve kalça bölgelerine yönelik istenmeyen temaslarda bulunulduğunu anlattıkları, bu ifadelerin soruşturma ve kovuşturma sürecinde önemli ölçüde değişmediği ifade edildi.

Mahkeme, sanıkların "mesajlar yanlış yorumlandı", "yalnızca samimi bir iletişim vardı" ve "fiziksel temas gerçekleşmedi" yönündeki savunmalarının dosya kapsamındaki mağdur anlatımları, elektronik deliller ve tanık beyanlarıyla örtüşmediği sonucuna vardı.

Kararda ayrıca sanıkların TBMM'de görev yapan kamu personeli olmaları nedeniyle stajyer öğrenciler üzerindeki görev ve otorite ilişkisini kullandıkları değerlendirilirken, elektronik haberleşme araçlarının kullanılması ve bazı eylemlerin zincirleme şekilde işlendiği gerekçesiyle ilgili ceza hükümlerinin uygulanmasına karar verildi. (ANKA)