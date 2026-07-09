Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı tahliye edildi

CHP'li Marmaris Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Han, iddianame sonrası tahliye edildi.

MARMARİS BELEDİYESİ SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, belediyede görevli bazı kamu görevlilerinin, "imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yaptığı ve bu işlemler karşılığında maddi menfaat sağladığı" iddiasıyla 26 Mart 2026 tarihinde operasyon düzenlenmişti.

Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Han

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HAKKINDA TUTUKSUZ YARGILAMA KARARI

Soruşturma kapsamında tutuklanan Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Han hakkında hazırlanan iddianamenin tamamlanmasının ardından tahliye kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Marmaris Belediyesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda aralarında belediyenin üst düzey yöneticileri, mühendisler, muhtarlar ve esnafın da bulunduğu toplam 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Han, İmar Müdürü İlker Pakir ile mühendisler T.D. ve V.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla veya doğrudan serbest bırakıldı. (ANKA)