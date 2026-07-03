Tutuklu Seferihisar Belediye Başkanı'ndan ilk mesaj: "Adalet geç de olsa tecelli edecek"

Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, sosyal medya hesapları aracılığıyla el yazısıyla kaleme aldığı ilk mesajını kamuoyuyla paylaştı. Hakkındaki rüşvet ve usulsüzlük iddialarının hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını ifade eden Yetişkin, adaletin er ya da geç yerini bulacağına dair inancının tam olduğunu ifade etti.

"KENTİME HİZMET ETMEKTEN BAŞKA HİÇBİR ÇABAM OLMADI"

Mektubunda Seferihisar'ın bir evladı olarak tüm hemşehrilerine sevgi ve selamlarını ileten İsmail Yetişkin şunları kaydetti:

“Seferihisar’ın evladı olarak sizlere sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Bilmenizi isterim ki; doğup büyüdüğüm kentime hizmet etmekten başka hiçbir çabam olmadı. Seferihisar’ımızı hakettiği değere kavuşturmaya çalışmak bugüne dek yegane uğraşım oldu. İnanıyorum ki; geç de olsa adalet tecelli edecek, doğrular konuşacak, hakkımdaki gerçek dışı iddialar hukuk önünde yenilecek ve biz yeniden özgür günlerde, Seferihisar sokaklarında yan yana, başımız dik yürümeye devam edeceğiz. Bu kenti yıllarca birlikte yönettiğimiz çalışma arkadaşlarım; Biz görev başındaymışız gibi çalışacağınıza, tüm hizmetlerimizi Seferihisarlı hemşehrilerimizle buluşturacağınıza olan inancım tamdır. Sizleri ve Seferihisar’ı çok seviyorum. Kalın sağlıcakla…” (ANKA)