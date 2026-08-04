Marmara Denizi'nde 'bebek yunus' alarmı

Marmara Denizi'nde son bir haftada karaya vuran 3 bebek yunus, kıyılardaki insan baskısını ve denetimsizliği yeniden gündeme getirdi. Akademisyen Prof. Dr. Mustafa Sarı, denizdeki yoğun tekne trafiği, gürültü ve balıkçı ağlarının yavru yunusları annelerinden ayırdığına dikkat çekerek hayati uyarılarda bulundu.

SON BİR HAFTADA 3 YUNUS KARAYA VURDU

Prof. Dr. Mustafa Sarı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Marmara Denizi’ndeki yunus popülasyonu ve kıyılardaki tehlikelere dikkat çekti.

Son bir haftada Marmara Denizi kıyılarında 3 bebek yunusun karaya vurduğu, duyarlı yetkililer ve vatandaşlar tarafından kurtarıldığı bilgisinin basına yansıdığını belirten Prof. Dr. Sarı, Marmara Denizi yunusları için Temmuz ve Ağustos aylarının doğum zamanı olduğunu ifade etti.

KIYIDAKİ İNSAN FAALİYETLERİ VE DENİZ TRAFİĞİ ANNE VE YAVRUYU AYIRIYOR

Yavruların doğduklarında yön bulma ve sesle yer belirleme (ekolokasyon) yeteneklerinin henüz tam gelişmediğini aktaran Prof. Dr. Sarı, bebek yunusların annelerini yüzme izlerinden takip ettiğini kaydetti.

Kıyılardaki tekne hareketlerinin, gürültünün, balıkçı ağlarının, hastalıkların, sert dalgaların ve akıntıların yavruların annelerini kaybetmelerine neden olduğunu vurgulayan Sarı, bu durumlarda yavrunun yönünü bulamayarak karaya sürüklendiğini bildirdi.

"BOYU 1 METRE CİVARINDAYSA BEBEK YUNUSTUR"

Kıyılarda boyu 1 metre civarında görülen bir yunusun büyük ihtimalle bir bebek yunus olduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Sarı, vatandaşların müdahale etmeden önce dikkat etmesi gereken hususları şu maddelerle sıraladı:

İlk iş olarak 112’yi arayarak yetkililere haber verin ve onların gelmesini bekleyin.

Yüzgecinden, kuyruğundan çekiştirmeyin. Henüz bir bebek olduğu için omurlarına zarar verebilirsiniz.

Tek başınıza çekiştirerek derine sürüklemeyin.

Büyük ihtimalle annesi yakınlardadır. Kıyıdan açığa doğru yüzmesine nazikçe yardımcı olun.

Derine götürmeyin, eğer annesi yakınlarda değilse bebek boğulabilir.

112’den yetkililere haber verin.

Eğer tamamen kıyıya vurduysa nefes almasını sağlayan solunum deliğini kapatmayın, kafasına su dökmeyin.

Derisine su dökün veya ıslak bir havlu örterek yetkililerin gelmesini bekleyin.

UZMANLARA KULAK VERİN ÇAĞRISI

Prof. Dr. Mustafa Sarı, uyarısının sonunda vatandaşlara ve ilgililere seslenerek, daha fazla bilgi için üniversitelerde bulunan deniz memelisi uzmanlarına kulak verilmesi gerektiğini ifade etti.