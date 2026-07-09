Mardin'deki hortum kamerada

Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde dün öğleden sonra etkili olan rüzgar sırasında hortum oluştu. Fabrikaların bulunduğu alanda yükselen hortum, çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan hortumun herhangi bir fabrikaya, araca veya yerleşim alanına zarar vermediği belirtildi. Hortum, kısa süre sonra etkisini yitirerek kayboldu. (DHA)

HORTUM NEDEN OLUŞUR?

Hortumlar, sıcak ve nemli hava ile soğuk ve kuru havanın şiddetli fırtınalar sırasında karşılaşması sonucu meydana geliyor. Farklı yön ve hızlarda esen rüzgarların oluşturduğu dönme hareketi, yükselen hava akımıyla birlikte dikey bir huni şekline dönüşüyor. Bu dönen hava sütunu yere ulaştığında ise hortum oluşuyor.

Uzmanlar, hortumların kısa sürede büyük hasara yol açabileceğine dikkat çekerek, şiddetli fırtına ve meteorolojik uyarılar sırasında vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini vurguluyor.