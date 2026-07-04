Görenleri tedirgin eden o görüntü: Zonguldak'ta hortum oluştu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından deniz üzerinde hortum oluştu.

İlçede gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüren yağış sırasında, kıyıdan uzak bir noktada deniz üzerinde hortum meydana geldi.

Ereğli açıklarında oluşan hortumu gören vatandaşlar, doğa olayını cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Kısa süre etkili olan hortum, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadan etkisini kaybederek gözden kayboldu.

Hortumun ardından bölgede yağışın etkisinin sürdüğü öğrenildi.

HORTUM TÜRKİYE'DE OLUŞUYOR MU?

Özellikle korku ve gerilim filmlerinde konu olan hortum Türkiye'de büyük yıkıcılığa neden olmasa da görülen doğal olaylardan biri. Türkiye'de yıl boyunca ortalama olarak 50 hortum meydana geliyor.

Uzmanlar, hortum oluştuğu görüldüğünde en sağlıklı hareketin kapalı ve sağlam bir mekanda bulunmak olduğunu dile getiriyor.