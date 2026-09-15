Mardin’de sır ölüm! 17 yaşındaki Gülizar evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu

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Mardin’in Artuklu ilçesinde 17 yaşındaki Gülizar Albayrak, evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede Albayrak’ın yanında bir av tüfeği ve tüfeğe ait boş kartuş tespit edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı Saraçoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, olay sırasında evde yalnız bulunan Gülizar Albayrak, ailesinin eve dönmesiyle yerde hareketsiz halde bulundu.

OLAY YERİNDE AV TÜFEĞİ BULUNDU

Ailenin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 17 yaşındaki Albayrak’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk incelemede, Albayrak’ın bulunduğu yerde bir av tüfeği ile bu silaha ait boş kartuş bulunduğu belirtildi.

Olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Gülizar Albayrak’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Albayrak’ın ölümünün nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesi için başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)