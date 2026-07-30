Mardin'de anız yangınında İtfaiye eri hayatını kaybetti!

Ülkenin her yanında orman yangınları sürerken anız yangınlarıyla da mücadele ediliyor. Mardin’in Nusaybin ilçesinde mayınlı alanda çıkan anız yangınına müdahale eden 45 yaşındaki itfaiye eri Ömer Kaplan, itfaiye aracının altında kalarak hayatını kaybetti.

GÜVENLİ NOKTADAN MÜDAHALE EDİLDİ

Durakbaşı ile Yeniköy mahalleleri arasındaki sınır hattında bulunan mayınlı bölgede çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan anız yangınına, güvenlik riski nedeniyle ekipler doğrudan müdahale edemeyerek güvenli noktadan söndürme çalışması başlattı.

GÖREV BAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Çalışmalar sırasında hortumu bağladığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket eden aracın altında kalarak ağır yaralanan Ömer Kaplan, kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)