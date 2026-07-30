Türkiye'de orman yangınlarının biri sönmeden diğeri başlıyor: İşte il il son durum

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya Kaş ve Isparta Eğirdir yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

169 YANGINDAN 163'Ü KONTROL ALTINDA

Bakan Yumaklı, ülke genelinde 110'u orman dışı olmak üzere 169 yangına müdahale edildiğini ve 163'ünü tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

BAKAN YUMAKLI'NIN AÇIKLAMALARI

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dünden bu yana ülkemiz genelinde 110'u orman dışı olmak üzere 169 yangına müdahale ettik. Bu yangınların 163'ünü tamamen kontrol altına aldık.

Son olarak Antalya Kaş ve Isparta Eğirdir yangınları da tamamen kontrol altına alındı. 5 ilde devam eden 6 yangında ise Mersin Gülnar ve Muğla Seydikemer yangınları büyük ölçüde kontrol altında.

Antalya Alanya ve Muğla Fethiye yangınlarının enerjisi düşürüldü. Aydın Çine ve Balıkesir Gömeç'teki yangınları kontrol altına almak için ekiplerimizin havadan ve karadan müdahaleleri yoğun şekilde sürüyor."

TÜRKİYE ALEVLERLE MÜCADELE EDİYOR

Muğla Seydikemer

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın nedeniyle 703 kişi evinden tahliye edilirken, 55 yapı zarar gördü ve Seydikemer Devlet Hastanesi'ndeki 45 hasta Fethiye'ye nakledildi; ayrıca orman işçileri ölümden dönerken Çatak Mahallesi'nde ev, traktör ve motosiklet yandı.

Balıkesir'de ise Gömeç ve Ayvalık hattında 1250 hektar alan etkilenerek köylüler gece nöbeti tuttu, Hacıveliler ve Tıfıllar köylerinden 53 kişi tahliye edildi ve Edremit Altınoluk'taki yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına geçildi.

Antalya Alanya'da 22 saattir devam eden Sapadere yangınında 3 mahalle boşaltılıp 45 konut tahliye edilirken şiddetli rüzgar ve düşük nem söndürme çalışmalarını zorlaştırdı, Gökbelen Mezarlığı küle döndü ve Karakocalı'daki ayrı bir yangında bir ev ile araç zarar gördü.

Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangını Kavşıt ve Mutaflar mahalleleri arasındaki yayla evlerine sıçradı. Alevlerin arasında kalarak 2 kişinin yaralandığı bölgede AFAD ekipleri mahsur kalan vatandaşları ve hayvanları tahliye etmek için çalışma başlattı. Havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Mersin Aydıncık ve Gaziantep Şehitkamil bölgelerinde de orman yangınlarını söndürme çalışmaları ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri aralıksız sürdürülüyor.

(DHA,AA)

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