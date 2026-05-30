Mardin'de alevlerin yuttuğu daire küle döndü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir apartman dairesinde akşam saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmezken, yangının çıktığı daire kullanılamaz hale geldi.
Olay, Kızıltepe ilçesi merkez İpek Mahallesi'nde yer alan 9 katlı bir apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Akşam saatlerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye hızla itfaiye ekipleri sevk edildi.
EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yürüttüğü müdahale sonucunda alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangın sonrası dairede büyük çapta maddi hasar oluşurken, ev kullanılamaz duruma geldi.
Ekipler, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla olay yerinde inceleme başlattı. (DHA)